Эминем выступил с жесткой критикой в адрес Трампа

Источник: AP 2017

«Надо отдать должное Обаме, потому что то, что мы имеем сейчас — это камикадзе, который может привести к ядерному Холокосту», — заявил рэпер.

Видеозапись, на которой Эминем в жесткой и частично нецензурной форме критикует американского президента, была опубликована на YouTube. С момента публикации она получила уже более 2,5 млн просмотров, и эта цифра быстро растет.

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Одной из основных тем критики в адрес Трампа со стороны рэпера стала тема расизма в США, а также реакция американской администрации на акции протеста среди футболистов Национальной футбольной лиги (НФЛ), выступающих за права афроамериканцев в стране.

В прошлом месяце в США разгорелся скандал на почве этих акций протеста, которые спортсмены различных команд НФЛ проводили перед матчами. Во время исполнения государственного гимна футболисты вставали на одно колено и соединяли руки, вместо того, чтобы стоять, положа руку на сердце, как это принято в США. По словам некоторых спортсменов, таким образом, они хотели выступить против неоправданно жестокого отношения полиции к чернокожим гражданам США.