Пять источников загрязнения в период НМУ выявили в Челябинске
Экологи получили более 180 жалоб от горожан на резкий запах в воздухе.
Экологи получили более 180 жалоб от горожан на резкий запах в воздухе.
Объекты, загрязняющие воздух в период неблагоприятных метеоусловий, выявили во время рейдов в Челябинске, сообщают в областной экологической приёмной.
Жители региона пожаловались экологам на затруднённое дыхание, присутствие в воздухе химического запаха, запаха гари и сильной задымленности. Только в областном центре активисты нашли пять источников загрязнения.
«На сегодня зафиксировано 187 обращений. Жалобы поступают с Металлургического, Тракторозаводскогорайонов города Челябинска на сильный химический запах в воздухе. В Центральном и Калининском районе жалуются на фекальный запах. Также сегодня зафиксированы жалобы из Октябрьского района, поселка Новосинеглазово и поселка Роза на сильную задымленность и запах гари», — отметил член экологического совета при губернаторе, директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков.
Напомним, режим НМУ в пяти городах Челябинской области действует до полудня 11 октября.