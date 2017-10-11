Пять источников загрязнения в период НМУ выявили в Челябинске

Объекты, загрязняющие воздух в период неблагоприятных метеоусловий, выявили во время рейдов в Челябинске, сообщают в областной экологической приёмной.

Жители региона пожаловались экологам на затруднённое дыхание, присутствие в воздухе химического запаха, запаха гари и сильной задымленности. Только в областном центре активисты нашли пять источников загрязнения.

«На сегодня зафиксировано 187 обращений. Жалобы поступают с Металлургического, Тракторозаводскогорайонов города Челябинска на сильный химический запах в воздухе. В Центральном и Калининском районе жалуются на фекальный запах. Также сегодня зафиксированы жалобы из Октябрьского района, поселка Новосинеглазово и поселка Роза на сильную задымленность и запах гари», — отметил член экологического совета при губернаторе, директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков.