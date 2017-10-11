В Таловском районе открыли детский сад со скалодромом

Проект строения уникальный. Здание построили по современным технологиям за семь месяцев. На первом этаже разместили пищеблок, медпункт, игровые комнаты, спальни. На втором — актовый и спортивный залы, комнаты с интерактивными играми, в том числе песочницей, веревочный городок, скалодром.
— Для детей здесь все лучшее: мебель, современное оборудование, игрушки. Воспитатели обеспечат развитие дошколят по самым передовым методикам, — рассказал Геннадий Иевлев.
Детский сад рассчитан на 150 мест. Он примет детей и из ближайших сел и поселков: Вязовки, Синявки, Видного, Осинки, Козловского, села Абрамовка.
Учреждение построили по программе «Развитие образования Воронежской области». На работы потратили 160 млн рублей.