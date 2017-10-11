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13:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Таловском районе открыли детский сад со скалодромом

В поселке Абрамовка Таловского района открыли новый двухэтажный детский сад «Ромашка» в понедельник, 9 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал начальник отдела по образованию Геннадий Иевлев во вторник, 10 октября.

Проект строения уникальный. Здание построили по современным технологиям за семь месяцев. На первом этаже разместили пищеблок, медпункт, игровые комнаты, спальни. На втором — актовый и спортивный залы, комнаты с интерактивными играми, в том числе песочницей, веревочный городок, скалодром.

— Для детей здесь все лучшее: мебель, современное оборудование, игрушки. Воспитатели обеспечат развитие дошколят по самым передовым методикам, — рассказал Геннадий Иевлев.

Детский сад рассчитан на 150 мест. Он примет детей и из ближайших сел и поселков: Вязовки, Синявки, Видного, Осинки, Козловского, села Абрамовка.

Учреждение построили по программе «Развитие образования Воронежской области». На работы потратили 160 млн рублей.

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