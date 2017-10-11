Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предполагаемый сын Спартака Мишулина обнародовал ДНК-тест - СМИ
Самолет вернулся в Шереметьево из-за неопознанного объекта в небе
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Глава МИД Украины отреагировал на предложение взять плату за Крым
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Изменение контракта по С-400: Турция "дала пощечину" РФ - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку, как у сына
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
12184-й праздник пива «Октоберфест»
12:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Число психически больных людей в Иркутской области снизилось в два раза за 16 лет

14 тысяч человек страдает расстройствами психики в 2017 году.

Иркутскстат сообщает, что число психически больных людей в Иркутской области снизилось вдвое за 16 лет. Если в 2000 году этот диагноз был поставлен 30 тысячам наших земляков, в 2005 году — 20 тысячам человек, то в минувшем году такой вердикт вынесен 14 тысяч раз. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.

По данным службы, за 16 лет с 4247 до 1845 человек уменьшилось число психически неблагополучных больных, взятых под диспансерное наблюдение. Постепенно сокращается число состоящих на учете (в 2000 году — 46 тысяч, к концу 2016 года — 34,7 тысячи человек).

Общую благоприятную картину нарушает один показатель — число обратившихся за консультативно-лечебной помощью. После заметного спада вновь наметился рост. В 2000 году консультацию получили 8428 человек, в 2014 — 5792, в последние два года обращалось более 7 тысяч человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ТОП-10 самых интересных и необычных вакансий на рынке труда в Иркутске
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на среду, 11 октября
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Минфин: государство «отрегулирует» обращение криптовалют
Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая (фото)
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на «зебре» водителям
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь