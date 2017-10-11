Число психически больных людей в Иркутской области снизилось в два раза за 16 лет

Иркутскстат сообщает, что число психически больных людей в Иркутской области снизилось вдвое за 16 лет. Если в 2000 году этот диагноз был поставлен 30 тысячам наших земляков, в 2005 году — 20 тысячам человек, то в минувшем году такой вердикт вынесен 14 тысяч раз. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.

По данным службы, за 16 лет с 4247 до 1845 человек уменьшилось число психически неблагополучных больных, взятых под диспансерное наблюдение. Постепенно сокращается число состоящих на учете (в 2000 году — 46 тысяч, к концу 2016 года — 34,7 тысячи человек).