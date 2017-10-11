Ягоды, грибы, орехи и травы подсчитает Иркутская область к ноябрю

Об этом сообщает 11 октября пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Илью Сумарокова. Методикой расчёта лесных пищевых ресурсов занимается Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского.

Сейчас в регионе собирают, перерабатывают и реализуют дикоросы 23 предприятия в 14 районах. За 2016 год они заготовили 782 тонн продукции: лекарственного сырья — 600 тонн, кедрового ореха — 18 тонн, ягод — 128 тонн, грибов — 9,9 тонн, папоротника — 11,8 тонн, черемши — 15 тонн.

Как отметил Илья Сумароков, сфера заготовки и переработки дикорастущего сырья и лекарственных растений, является перспективным направлением экономики Иркутской области. По поручению губернатора Сергея Левченко министерство приступило к разработке мер поддержки по обновлению материально-технической базы существующих предприятий. Отдельным направлением планируется выделить продвижение продукции, расширение рынков сбыта и укрепление позиций выпускаемой продукции как на российских, так и на зарубежных рынках.