Представитель Минздрава аргументировала минусы бэби-боксов
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан аргументировала минусы создания
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан аргументировала минусы создания
Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность открытия
«В тех странах, где такие
Она отметила, что каждый ребенок имеет вправе знать, откуда он родом, кто его родители.