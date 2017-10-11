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12:27 (мск), источник: БЕЛТА

Представитель Минздрава аргументировала минусы бэби-боксов

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан аргументировала минусы создания бэби-боксов. Свое мнение по этому вопросу она высказала на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность открытия бэби-боксов в Беларуси, Елена Богдан отметила, что эта проблема поднимается ежегодно.

«В тех странах, где такие бэби-боксы созданы, не произошло снижения количества случаев, когда новорожденных детей выбрасывают на улицу», — сказала представитель Минздрава.

Она отметила, что каждый ребенок имеет вправе знать, откуда он родом, кто его родители.

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