Доказанная жена

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11 октября во всем мире отмечается Всемирный день девочек. Праздник был учрежден ООН в 2011 году. Одна из его главных целей — привлечь внимание к проблеме ранних или детских браков, которые по-прежнему крайне распространены в развивающихся странах.

Каждые семь секунд к браку со взрослым мужчиной в мире принуждают как минимум одну девочку, не достигшую 15 лет.

Эти данные в середине 2016 года опубликовала правозащитная организация Save children («Спасите детей»). До 20% таких браков заключаются с девочками, не достигшими 12 лет.

Среди мировых лидеров по количеству детских браков — Нигерия, Сомали, Центрально-Африканская Республика, Индия, Афганистан, Пакистан, Йемен и еще больше десятка стран. В опустошенных длительными конфликтами и страдающих от бедности регионах родители невест могут получить за такую свадьбу до нескольких тысяч долларов, хотя часто «выкуп» ограничивается просто списанием накопившегося долга.

Как устроена «торговля невестами» в развивающихся странах, во сколько в среднем там «оценивается» детство и есть ли у девочек шанс на спасение, разбирался портал iz.ru.

Восьмилетняя невеста

В марте 2017-го в северной афганской провинции Самангане чиновникам удалось расторгнуть брак между 40-летним Насруллой и восьмилетней Ясминой.

Формально к этому моменту брачный союз был закреплен с помощью местного муллы. Как сообщило независимое афганское новостное агентство Pajhwok, сделка была заключена отцом Ясмины вскоре после скоропостижной кончины ее матери.

По словам местных чиновников, мулла пояснил, что заключил брак потому, что в противном случае у девочки не было бы никаких законных оснований для того, чтобы жить в доме мужчины, поскольку она приходилась ему «ничем». У ее 40-летнего мужа к этому моменту уже была жена и четверо детей.

Мулла и новоявленный муж Ясмины были задержаны, а дело против них передано в суд. Опеку над девочкой взяла на себя ее тетка. Однако это — довольно редкий случай заступничества за малолетних невест.

Чаще всего местные традиции и общественное мнение оказываются на стороне женихов, а помощи девочкам не приходится ждать даже от собственных родителей.

Такие свадьбы часто рассматриваются как шанс поправить финансовое положение семьи.

Надежда на чудо

Бас Гюль вынуждена была выйти замуж в 11 лет и сбежала после пяти лет брака. Сейчас она живет в приюте для женщин в Бамиане, Афганистан | Источник: Reuters

В 2014 году другая афганская девочка, Нагма, едва избежала замужества в шестилетнем возрасте. Как и в случае с Ясминой, в другую семью ее «продал» отец. Отец девочки, Тадж Мохаммад, вынужден был сделать это, чтобы покрыть долг в $2,5 тыс.

За год до этого, в 2013 году, Тадж Мохаммад вывез свою жену и двоих детей — Нагму и ее восьмилетнего брата — в лагерь для беженцев. Семья бежала из провинции, где шли бои, и рассчитывала, что жизнь в лагере будет безопаснее. Однако вскоре выяснилось, что никаких возможностей для заработка там нет, а условия — крайне тяжелые.

Жена Таджа заболела, и он вынужден был занять деньги на ее лечение. Когда он понял, что не может расплатиться по долгам, он согласился выдать шестилетнюю на тот момент Нагму за 19-летнего сына своего кредитора.

Это было очень трудное решение. Все в какой-то момент отдают своих детей, но отдать Нагму вот так было слишком тяжело Тадж Мохаммад

Нагму спасла случайность — о только что заключенном браке узнала американский юрист, занимающаяся правами женщин в Афганистане, Кимберли Мотли. Благодаря наличию контактов в стране она сумела собрать совет старейшин, который вынес решение о расторжении брака. Одновременно на счет кредитора была переведена вся сумма долга.

Брак по фотографии

В Таджикистане на январь 2016 года было зафиксировано около 800 браков, заключенных до достижения невестой 18-летнего возраста. Об этом сообщили власти страны, то есть речь здесь идет именно о союзах, официально зарегистрированных в ЗАГСе.

Между тем детские браки, как правило, заключаются неофициально — семьи ограничиваются специальным религиозным обрядом, после которого малолетняя невеста отправляется жить в дом мужа, чаще всего находящийся в отдаленном кишлаке. Сам муж, обеспечив домашних помощницей, после этого может на несколько лет отправиться в другую страну на заработки, где заведет еще одну семью.

В отличие от Йемена или Пакистана возраст несовершеннолетних жен здесь колеблется в районе 14−16 лет. В этом случае, по мнению старожилов, у мужа больше всего шансов повлиять на формирование характера жены и «воспитать» ее под себя.

Но, как и в остальных странах, девочек после свадьбы сразу забирают из школ и чаще всего используют дома в качестве прислуги.

И, как и везде, у большинства из них в этих вопросах нет права голоса. Одна из сопутствующих проблем Таджикистана — браки, которые заключаются по фотографии суженого, продемонстрированной родственникам невесты. И даже если невесте повезет увидеть портрет жениха до свадьбы — велик шанс, что на церемонии рядом с ней окажется совсем другой человек.

Так, например, случилось с 16-летней Рохилей Мирзоевой, пишет Би-би-си. Сразу по достижении 16-летия родители просто показали ей фотографию будущего мужа и объявили дату свадьбы.

Сама девушка поясняет, что ее родители «не смогли отказать» сватам, поскольку это была «уважаемая в кишлаке семья». Из-за этого Рохиля вынуждена была бросить учебу. Однако в назначенный день вдруг выяснилось, что выходит замуж она не за человека с фотографии, а за его брата — к тому же страдающего психическим расстройством.

Рохиле повезло — она не только смогла расторгнуть брак, несмотря на недовольство родителей и осуждение со стороны других жителей кишлака, но и «выиграла» несколько лет детства перед замужеством.

В 2010 году власти Таджикистана, пытаясь бороться с проблемой ранних браков, повысили «свадебный» возрастной порог для девушек с 17 до 18 лет.

Однако из-за того, что большинство из них заключаются в деревнях на неофициальной основе, эта мера не помогла — и возрастная планка только продолжила падать.

Десятилетняя, разведенная

Впрочем, иногда девочки берут спасение в свои руки. Десятилетнюю Наджуд из Йемена семья выдала замуж за 30-летнего курьера — свадьба состоялась в 2008 году. По словам девочки, муж сразу после свадьбы потребовал, чтобы она покинула школу, а затем начал избивать ее. Свекровь не только не заступалась за девочку, но и подначивала сына. Еще до замужества маленькая Наджуд где-то услышала о том, что решения о разводе выносят судьи. Когда жизнь с мужем стала невыносимой, она выскользнула из дома и сумела добраться до здания суда. Там Наджуд попросила привести к ней судью.

На расспросы сотрудников о том, какого именно судью она хотела бы увидеть и зачем, десятилетняя девочка просто сказала: «Мне нужен любой судья. Я хочу получить развод».

Историю Наджуд подхватила пресса — девочке удалось выиграть бракоразводный процесс.

Свадебная церемония в Пакистане | Источник: Reuters

Первая девочка, сумевшая добиться развода законным путем, она почти сразу превратилась в звезду — американский журнал Glamour в 2008 году признал ее «Женщиной года», она посетила Европу и США, у нее вышла автобиография под названием «Меня зовут Наджуд. Мне 10 лет, и я разведена». Книга стала бестселлером в западных странах. Впрочем, сама Наджуд говорила, что ей больше хочется, чтобы эта книга начала издаваться в арабских странах.

Ее случай уже послужил примером — в 2009 году в Саудовской Аравии в практически аналогичной ситуации развода через суд добилась восьмилетняя девочка, выданная замуж за 60-летнего мужчину. После этой истории власти страны заявили, что займутся регулированием ситуации с ранними браками.

Сама Наджуд после развода вернулась домой, к родителям, и стала жить на проценты от продажи ее книг. В интервью The New York Times она рассказала, что ее братья осуждали ее за развод и возвращение в семью, однако вынуждены были замолчать после того, как она стала кормилицей семьи. В 2014 году Наджуд вновь вышла замуж — уже по своему выбору, к 2017 году она родила в этом браке уже двоих детей.

Цена вопроса

Детские браки — серьезная проблема в Бангладеш. Около 66% девочек заставляют выходить замуж до 15 лет, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем | Источник: AFP 2017

Отданные в чужие семьи девочки чаще всего становятся жертвами домашнего насилия. И даже если муж обращается с маленькой женой относительно вежливо, ранние браки всё равно лишают девочек неотъемлемого права на детство, говорят правозащитники. Кроме того, в большинстве случаев сразу после свадьбы детей забирают из школы. Учитывая возраст невест, это означает, что им не дают возможности закончить образование даже на уровне начальных классов.

Цена, в которую собственные родители оценивают их детство, как правило, невелика. В Индии в 2016 году за брак с 14-летней девочкой 60-летний жених заплатил 25 тыс. рупий (примерно 22 тыс. рублей).

В августе 2016 года в Афганистане шестилетнюю девочку отец «продал в замужество» в обмен на козу, рис, чай, сахар и немного масла. В том же Афганистане летом 2016-го другую шестилетнюю девочку отдали священнослужителю, по его словам, в качестве «религиозного подношения». В двух последних случаях после того, как факт брачной сделки вскрылся, отцы и мужья девочек были арестованы.

Именно тяжелая гуманитарная ситуация в отдельных регионах является одним из ключевых факторов в распространении ранних браков.

Среди других условий — высокий процент рождаемости в странах третьего мира и исторически сложившиеся традиции полигамных союзов. Часто семьи отдают дочерей не только для того, чтобы получить за них хотя бы какие-то средства, но и просто потому, что они не в силах прокормить всех детей.

Впрочем, иногда речь даже не идет о выживании других членов семьи: в 2016 году газета Daily Mail сообщила о 13-летней девочке, выданной замуж за 36-летнего глухого и немого мужчину только потому, что в обмен ее отец смог взять сестру жениха в качестве второй жены.

В большинстве развивающихся стран сегодня закон официально запрещает брать в жены девочек, не достигших 16 лет. Однако традиция оказывается сильнее формальных требований, поэтому в случае заключения ранних браков церемонии просто стараются проводить, не привлекая внимания властей. Юные жены могут рассчитывать на спасение только в случае, если их замужество попадет в поле зрения правозащитников или чиновников.