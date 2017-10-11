Доказанная жена
Непридуманные истории выданных в малолетнем возрасте замуж девочек.
Непридуманные истории выданных в малолетнем возрасте замуж девочек.
11 октября во всем мире отмечается Всемирный день девочек. Праздник был учрежден ООН в 2011 году. Одна из его главных целей — привлечь внимание к проблеме ранних или детских браков, которые
Эти данные в середине 2016 года опубликовала правозащитная организация Save children («Спасите детей»). До 20% таких браков заключаются с девочками, не достигшими 12 лет.
Среди мировых лидеров по количеству детских браков — Нигерия, Сомали,
Как устроена «торговля невестами» в развивающихся странах, во сколько в среднем там «оценивается» детство и есть ли у девочек шанс на спасение, разбирался портал iz.ru.
Восьмилетняя невеста
В марте 2017-го в северной афганской провинции Самангане чиновникам удалось расторгнуть брак между 40-летним Насруллой и восьмилетней Ясминой.
Формально к этому моменту брачный союз был закреплен с помощью местного муллы. Как сообщило независимое афганское новостное агентство Pajhwok, сделка была заключена отцом Ясмины вскоре после скоропостижной кончины ее матери.
По словам местных чиновников, мулла пояснил, что заключил брак потому, что в противном случае у девочки не было бы никаких законных оснований для того, чтобы жить в доме мужчины, поскольку она приходилась ему «ничем». У ее 40-летнего мужа к этому моменту уже была жена и четверо детей.
Мулла и новоявленный муж Ясмины были задержаны, а дело против них передано в суд. Опеку над девочкой взяла на себя ее тетка. Однако это — довольно редкий случай заступничества за малолетних невест.
Такие свадьбы часто рассматриваются как шанс поправить финансовое положение семьи.
Надежда на чудо
В 2014 году другая афганская девочка, Нагма, едва избежала замужества в шестилетнем возрасте. Как и в случае с Ясминой, в другую семью ее «продал» отец. Отец девочки, Тадж Мохаммад, вынужден был сделать это, чтобы покрыть долг в $2,5 тыс.
За год до этого, в 2013 году, Тадж Мохаммад вывез свою жену и двоих детей — Нагму и ее восьмилетнего брата — в лагерь для беженцев. Семья бежала из провинции, где шли бои, и рассчитывала, что жизнь в лагере будет безопаснее. Однако вскоре выяснилось, что никаких возможностей для заработка там нет, а условия — крайне тяжелые.
Жена Таджа заболела, и он вынужден был занять деньги на ее лечение. Когда он понял, что не может расплатиться по долгам, он согласился выдать шестилетнюю на тот момент Нагму за 19-летнего сына своего кредитора.
Это было очень трудное решение. Все в какой-то момент отдают своих детей, но отдать Нагму вот так было слишком тяжело
Нагму спасла случайность — о только что заключенном браке узнала американский юрист, занимающаяся правами женщин в Афганистане, Кимберли Мотли. Благодаря наличию контактов в стране она сумела собрать совет старейшин, который вынес решение о расторжении брака. Одновременно на счет кредитора была переведена вся сумма долга.
Брак по фотографии
В Таджикистане на январь 2016 года было зафиксировано около 800 браков, заключенных до достижения невестой 18-летнего возраста. Об этом сообщили власти страны, то есть речь здесь идет именно о союзах, официально зарегистрированных в ЗАГСе.
Между тем детские браки, как правило, заключаются неофициально — семьи ограничиваются специальным религиозным обрядом, после которого малолетняя невеста отправляется жить в дом мужа, чаще всего находящийся в отдаленном кишлаке. Сам муж, обеспечив домашних помощницей, после этого может на несколько лет отправиться в другую страну на заработки, где заведет еще одну семью.
В отличие от Йемена или Пакистана возраст несовершеннолетних жен здесь колеблется в районе 14−16 лет. В этом случае, по мнению старожилов, у мужа больше всего шансов повлиять на формирование характера жены и «воспитать» ее под себя.
И, как и везде, у большинства из них в этих вопросах нет права голоса. Одна из сопутствующих проблем Таджикистана — браки, которые заключаются по фотографии суженого, продемонстрированной родственникам невесты. И даже если невесте повезет увидеть портрет жениха до свадьбы — велик шанс, что на церемонии рядом с ней окажется совсем другой человек.
Так, например, случилось с 16-летней Рохилей Мирзоевой, пишет
Сама девушка поясняет, что ее родители «не смогли отказать» сватам, поскольку это была «уважаемая в кишлаке семья».
Рохиле повезло — она не только смогла расторгнуть брак, несмотря на недовольство родителей и осуждение со стороны других жителей кишлака, но и «выиграла» несколько лет детства перед замужеством.
Однако
Десятилетняя, разведенная
Впрочем, иногда девочки берут спасение в свои руки. Десятилетнюю Наджуд из Йемена семья выдала замуж за 30-летнего курьера — свадьба состоялась в 2008 году. По словам девочки, муж сразу после свадьбы потребовал, чтобы она покинула школу, а затем начал избивать ее. Свекровь не только не заступалась за девочку, но и подначивала сына. Еще до замужества маленькая Наджуд
На расспросы сотрудников о том, какого именно судью она хотела бы увидеть и зачем, десятилетняя девочка просто сказала: «Мне нужен любой судья. Я хочу получить развод».
Историю Наджуд подхватила пресса — девочке удалось выиграть бракоразводный процесс.
Первая девочка, сумевшая добиться развода законным путем, она почти сразу превратилась в звезду — американский журнал Glamour в 2008 году признал ее «Женщиной года», она посетила Европу и США, у нее вышла автобиография под названием «Меня зовут Наджуд. Мне 10 лет, и я разведена». Книга стала бестселлером в западных странах. Впрочем, сама Наджуд говорила, что ей больше хочется, чтобы эта книга начала издаваться в арабских странах.
Ее случай уже послужил примером — в 2009 году в Саудовской Аравии в практически аналогичной ситуации развода через суд добилась восьмилетняя девочка, выданная замуж за 60-летнего мужчину. После этой истории власти страны заявили, что займутся регулированием ситуации с ранними браками.
Сама Наджуд после развода вернулась домой, к родителям, и стала жить на проценты от продажи ее книг. В интервью The New York Times она рассказала, что ее братья осуждали ее за развод и возвращение в семью, однако вынуждены были замолчать после того, как она стала кормилицей семьи. В 2014 году Наджуд вновь вышла замуж — уже по своему выбору, к 2017 году она родила в этом браке уже двоих детей.
Цена вопроса
Отданные в чужие семьи девочки чаще всего становятся жертвами домашнего насилия. И даже если муж обращается с маленькой женой относительно вежливо, ранние браки всё равно лишают девочек неотъемлемого права на детство, говорят правозащитники. Кроме того, в большинстве случаев сразу после свадьбы детей забирают из школы. Учитывая возраст невест, это означает, что им не дают возможности закончить образование даже на уровне начальных классов.
Цена, в которую собственные родители оценивают их детство, как правило, невелика. В Индии в 2016 году за брак с 14-летней девочкой 60-летний жених заплатил 25 тыс. рупий (примерно 22 тыс. рублей).
В августе 2016 года в Афганистане шестилетнюю девочку отец «продал в замужество» в обмен на козу, рис, чай, сахар и немного масла. В том же Афганистане летом 2016-го другую шестилетнюю девочку отдали священнослужителю, по его словам, в качестве «религиозного подношения». В двух последних случаях после того, как факт брачной сделки вскрылся, отцы и мужья девочек были арестованы.
Среди других условий — высокий процент рождаемости в странах третьего мира и исторически сложившиеся традиции полигамных союзов. Часто семьи отдают дочерей не только для того, чтобы получить за них хотя бы
Впрочем, иногда речь даже не идет о выживании других членов семьи: в 2016 году газета Daily Mail сообщила о 13-летней девочке, выданной замуж за 36-летнего глухого и немого мужчину только потому, что в обмен ее отец смог взять сестру жениха в качестве второй жены.
В большинстве развивающихся стран сегодня закон официально запрещает брать в жены девочек, не достигших 16 лет. Однако традиция оказывается сильнее формальных требований, поэтому в случае заключения ранних браков церемонии просто стараются проводить, не привлекая внимания властей. Юные жены могут рассчитывать на спасение только в случае, если их замужество попадет в поле зрения правозащитников или чиновников.
Однако шансы на это невелики, учитывая, сколько девочек постоянно оказываются в подобной ситуации. По данным правозащитной организации Girls not brides («Девочки, а не невесты»), сейчас в мире живет около 700 млн женщин, выданных замуж детьми, если ситуация не изменится, к 2050 году их число может достичь 1,2 млрд.