Одиннадцатиклассник Тигран Зайцев стал «Лучшим учеником года» в Иркутске
В конкурсе «Лучший ученик года» в Иркутске победил одиннадцатиклассник школы № 75 Тигран Зайцев, сообщает 11 октября 2017 года
В конкурсе «Лучший ученик года» в Иркутске победил одиннадцатиклассник школы № 75 Тигран Зайцев, сообщает 11 октября 2017 года
В конкурсе «Лучший ученик года» в Иркутске победил одиннадцатиклассник школы № 75 Тигран Зайцев, сообщает 11 октября 2017 года
За три дня старшеклассники прошли шесть конкурсных испытаний — «Эссе», «Социальное партнерство», «Поединок», «Самопрезентация», «Пресс-конференция», «Мастер-класс». Особое внимание жюри конкурса уделяло интеллектуальным, творческим и коммуникативным навыкам школьников, личностным качествам, также оценивалось проявление активной гражданской позиции.
Тигран Зайцев и еще три призёра — Дмитрий Пийтер (лицей № 3), Арина Щербина (гимназия № 2), Дарья Куракса (гимназия № 25) — будут защищать честь Иркутска на XVII областном конкурсе «Лучший ученик года».