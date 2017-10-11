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13:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Одиннадцатиклассник Тигран Зайцев стал «Лучшим учеником года» в Иркутске

В конкурсе «Лучший ученик года» в Иркутске победил одиннадцатиклассник школы № 75 Тигран Зайцев, сообщает 11 октября 2017 года пресс-служба мэрии.

В конкурсе «Лучший ученик года» в Иркутске победил одиннадцатиклассник школы № 75 Тигран Зайцев, сообщает 11 октября 2017 года пресс-служба мэрии. В конкурсе приняли участие 64 учащихся 10−11 классов школ.

За три дня старшеклассники прошли шесть конкурсных испытаний — «Эссе», «Социальное партнерство», «Поединок», «Самопрезентация», «Пресс-конференция», «Мастер-класс». Особое внимание жюри конкурса уделяло интеллектуальным, творческим и коммуникативным навыкам школьников, личностным качествам, также оценивалось проявление активной гражданской позиции.

Тигран Зайцев и еще три призёра — Дмитрий Пийтер (лицей № 3), Арина Щербина (гимназия № 2), Дарья Куракса (гимназия № 25) — будут защищать честь Иркутска на XVII областном конкурсе «Лучший ученик года».

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