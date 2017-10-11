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12:52 (мск), источник: ЕАН

Прощание со свердловским депутатом-журналистом состоится 12 октября

Прощание с депутатом гордумы Артемовского и главредом «Егоршинских вестей» Агзамом Шарафиевым состоится 12 октября в 11:00 в екатеринбургском похоронном доме «Вознесение».

Похоронят политика и журналиста на кладбище поселка Исеть.

Напомним, весной этого года у дома Агзама Шарафиева была обнаружена граната с радиусом поражения в 25 метров. По счастливой случайности, она не взорвалась. Сам журналист тогда говорил, что подозревает в покушении на него конкретных людей.

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