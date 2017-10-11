Прощание со свердловским депутатом-журналистом состоится 12 октября
Прощание с депутатом гордумы Артемовского и главредом «Егоршинских вестей» Агзамом Шарафиевым состоится 12 октября в 11:00 в екатеринбургском похоронном доме «Вознесение».
Прощание с депутатом гордумы Артемовского и главредом «Егоршинских вестей» Агзамом Шарафиевым состоится 12 октября в 11:00 в екатеринбургском похоронном доме «Вознесение».
Похоронят политика и журналиста на кладбище поселка Исеть.
Напомним, весной этого года у дома Агзама Шарафиева была обнаружена граната с радиусом поражения в 25 метров. По счастливой случайности, она не взорвалась. Сам журналист тогда говорил, что подозревает в покушении на него конкретных людей.