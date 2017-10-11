Летом в Омске подешевели успокоительные и крепительные

С июля по сентябрь в Омской области подешевели 75,6% медикаментов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Правда, цена упала незначительно — по данным Омскстата, в среднем на 2,3%.

Обрушились цены на индапимид — лекарство от повышенного давления. Он стоит на 16,2% ниже, чем в начале лета. Заметно подешевели пустырник (на 10,5%), валидол (на 8,7%), левомеколь (на 5,9%), коравалол (на 5,6%), глицин (на 4,2%). Власти заботятся об омичах: летом, в сезон пищевых отравлений, на 4,2% упала стоимость крепительного препарата под названием лоперамид.