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13:01 (мск), источник: Om1.ru

Летом в Омске подешевели успокоительные и крепительные

За последние три месяца снизились расценки на три четверти препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.

С июля по сентябрь в Омской области подешевели 75,6% медикаментов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Правда, цена упала незначительно — по данным Омскстата, в среднем на 2,3%.

Обрушились цены на индапимид — лекарство от повышенного давления. Он стоит на 16,2% ниже, чем в начале лета. Заметно подешевели пустырник (на 10,5%), валидол (на 8,7%), левомеколь (на 5,9%), коравалол (на 5,6%), глицин (на 4,2%). Власти заботятся об омичах: летом, в сезон пищевых отравлений, на 4,2% упала стоимость крепительного препарата под названием лоперамид.

В то же время подорожали нитроглицерин (на 4,8%) и анальгин (на 4,3%).

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