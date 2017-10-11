В Волгограде пройдет культурно-спортивный фестиваль
Национальные общественные организации города посоревнуются в ловкости, меткости, выносливости и силе духа.
Национальные общественные организации города посоревнуются в ловкости, меткости, выносливости и силе духа.
Торжественное открытие
Фестиваль пропагандирует здоровый образ жизни, а также способствует развитию сотрудничества и укреплению дружеских отношений между жителями региона различных национальностей. Традиционно городской
Участников ждут соревнования по
Планируется, что участниками праздника станут 13 команд национальных общественных объединений и диаспор: Дагестана, Азербайджана, Северной Осетии — Алании, Армении, Белоруссии, Калмыкии, Казахстана, Греции, Татарстана, Кореи, представители