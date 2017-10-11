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17:22 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде пройдет культурно-спортивный фестиваль

Национальные общественные организации города посоревнуются в ловкости, меткости, выносливости и силе духа.

Торжественное открытие культурно-спортивного фестиваля среди национальных общественных объединений «Волгоград — город дружбы!» состоится 14 октября в 10−00 на базе муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Зенит» в Краснооктябрьском районе.

​Фестиваль пропагандирует здоровый образ жизни, а также способствует развитию сотрудничества и укреплению дружеских отношений между жителями региона различных национальностей. Традиционно городской культурно-спортивный фестиваль «Волгоград — город дружбы!» собирает более 500 человек.

Участников ждут соревнования по мини-футболу, стрельбе из пневматической винтовки, настольному теннису, гиревому спорту, шахматам, шашкам, перетягиванию каната, армспорту, дартсу.

Планируется, что участниками праздника станут 13 команд национальных общественных объединений и диаспор: Дагестана, Азербайджана, Северной Осетии — Алании, Армении, Белоруссии, Калмыкии, Казахстана, Греции, Татарстана, Кореи, представители русско-арабского содружества. Впервые свои команды представят Афганистан и Таджикистан.

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