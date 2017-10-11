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12:35 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси не будет внедрена система домашних родов

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будет внедрена система домашних родов. Об этом заявила на пресс-конференции начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Чем больше родов на дому, тем больше несчастий, — отметила представитель Минздрава. — Роды должны проходить в медучреждениях, под контролем квалифицированного персонала».

«Давайте поставим точку в обсуждении темы домашних родов», — сказала Елена Богдан, обращаясь к представителям СМИ.

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