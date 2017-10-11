В Беларуси не будет внедрена система домашних родов
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будет внедрена система домашних родов. Об этом заявила на
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будет внедрена система домашних родов. Об этом заявила на
«Чем больше родов на дому, тем больше несчастий, — отметила представитель Минздрава. — Роды должны проходить в медучреждениях, под контролем квалифицированного персонала».
«Давайте поставим точку в обсуждении темы домашних родов», — сказала Елена Богдан, обращаясь к представителям СМИ.