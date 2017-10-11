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12:36 (мск), источник: Tengrinews

Где похолодает в ближайшие дни, рассказали синоптики

Похолодание ожидается в западной части страны 12—14 октября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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Источник: Tengrinews

Установившаяся в Казахстане теплая погода связана с воздушными массами, поступающими с районов Средиземноморья. В ближайшие двое суток тепло продолжит распространяться на восточные области республики.

«На запад Казахстана уже начинает поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов европейской части России. Поэтому здесь, в отличие от остальной территории республики, температура понизится и местами пройдет дождь», — сообщили в «Казгидромете».

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