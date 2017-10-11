Где похолодает в ближайшие дни, рассказали синоптики
Похолодание ожидается в западной части страны
Похолодание ожидается в западной части страны
Установившаяся в Казахстане теплая погода связана с воздушными массами, поступающими с районов Средиземноморья. В ближайшие двое суток тепло продолжит распространяться на восточные области республики.
«На запад Казахстана уже начинает поступать прохладный и влажный воздух с центральных районов европейской части России. Поэтому здесь, в отличие от остальной территории республики, температура понизится и местами пройдет дождь», — сообщили в «Казгидромете».