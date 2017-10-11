Пропускную способность аэропорта «Нижний Новгород» планируется увеличить до 1,6 тысяч человек в час к ЧМ-2018
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Согласно информации, воздушные ворота города полностью готовы к приему команд и гостей чемпионата. Так, в условиях увеличения нагрузок аэропорт планирует увеличить количество
Кроме того, планируется организовать доставку болельщиков с определенными интервалами, чтобы не создавать сбойных ситуаций в работе.
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей турнира, в том числе 1/8 и ¼ финала.
Ранее сообщалось, что по основным маршрутам движения клиентских групп FIFA в Нижнем Новгороде будет установлено 100 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений. В качестве «пилотной» интеграции уже проведено подключение камер видеонаблюдения ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».