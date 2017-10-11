Пропускную способность аэропорта «Нижний Новгород» планируется увеличить до 1,6 тысяч человек в час к ЧМ-2018

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, воздушные ворота города полностью готовы к приему команд и гостей чемпионата. Так, в условиях увеличения нагрузок аэропорт планирует увеличить количество взлетно-посадочных операций до 20 в час, а пропускная способность терминала при этом вырастет до 1,6 тыс. пассажиров в час.

Кроме того, планируется организовать доставку болельщиков с определенными интервалами, чтобы не создавать сбойных ситуаций в работе.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей турнира, в том числе 1/8 и ¼ финала.