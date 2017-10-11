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12:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пропускную способность аэропорта «Нижний Новгород» планируется увеличить до 1,6 тысяч человек в час к ЧМ-2018

Как сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта, в «Стригино» состоялось заседание рабочей группы Росавиации по подготовке к ЧМ-18.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, воздушные ворота города полностью готовы к приему команд и гостей чемпионата. Так, в условиях увеличения нагрузок аэропорт планирует увеличить количество взлетно-посадочных операций до 20 в час, а пропускная способность терминала при этом вырастет до 1,6 тыс. пассажиров в час.

Кроме того, планируется организовать доставку болельщиков с определенными интервалами, чтобы не создавать сбойных ситуаций в работе.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей турнира, в том числе 1/8 и ¼ финала.

Ранее сообщалось, что по основным маршрутам движения клиентских групп FIFA в Нижнем Новгороде будет установлено 100 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений. В качестве «пилотной» интеграции уже проведено подключение камер видеонаблюдения ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».

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