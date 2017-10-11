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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая

СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный.

Источник: РИА "Новости"

«Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ», — сказал он в начале встречи.

Он отметил, что Путин очень много делает в вопросах экологии.

«У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая», — добавил он. По его словам, собаке дали кличку Верный.

Источник: РИА Новости

После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал его оттуда, а затем передал Путину.

Президент Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придаётся большое значение.

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