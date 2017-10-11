Семья погибших при взрыве в Прикамье получит помощь от государства

Вопрос об оказании поддержки решается на уровне краевого минсоца и органов МСУ. «Вся необходимая помощь будет оказана», — заявили в министерстве.

Как сообщал «ФедералПресс», сообщение о взрыве поступило 10 октября 2017 года в 12.10. Хлопок газа произошел в частном одноэтажном трехквартирном кирпичном доме. Взрывом разрушило центральную часть наружной стены и часть кровли в средней квартире. Спасатели прибыли через 10 минут, пожара не было. Под завалами были найдены двое погибших, мужчина и женщина. По предварительным данным, они проживали вместе.