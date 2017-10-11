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13:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Семья погибших при взрыве в Прикамье получит помощь от государства

ПЕРМЬ, 11 октября, ФедералПресс. Семья погибших при взрыве газа в селе Плишкари Еловского района мужчины и женщины, получит социальную поддержку, сообщает министерство социального развития Пермского края.

Вопрос об оказании поддержки решается на уровне краевого минсоца и органов МСУ. «Вся необходимая помощь будет оказана», — заявили в министерстве.

Как сообщал «ФедералПресс», сообщение о взрыве поступило 10 октября 2017 года в 12.10. Хлопок газа произошел в частном одноэтажном трехквартирном кирпичном доме. Взрывом разрушило центральную часть наружной стены и часть кровли в средней квартире. Спасатели прибыли через 10 минут, пожара не было. Под завалами были найдены двое погибших, мужчина и женщина. По предварительным данным, они проживали вместе.

Травмы получили три человека, они осмотрены врачами, госпитализации не потребовалось. Всего в доме жили шесть человек. Администрация села решает вопрос о переселении оставшихся без крова жильцов.

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