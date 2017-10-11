«Декрет» для пап хотят закрепить в Трудовом кодексе

Источник: Sputnik.by

Отпуск по уходу за ребенком для отцов введен во многих странах Европы уже не первый год, а в Швеции подобная практика распространена и вовсе уже около трех десятилетий. Чиновники подобную норму решили закрепить и в белорусском ТК.

«Считаю, что это будет хорошее подспорье для мамы и облегчение для нее семейной нагрузки после рождения малыша», — сказал Румак в среду.

О возможном сроке «декретного отпуска» для мужчин и условиях его предоставления пока в Минтруда подробностей не рассказали. Однако ранее чиновники высказывались за подобную инициативу и предоставление небольшого отпуска отцам.

Поддерживали инициативу и эксперты. Так, в пресс-центре Sputnik председатель правления МОО «Гендерные перспективы» Ирина Альховка назвала отсутствие декретного отпуска для мужчин проблемой.

«У папы есть еще роль воспитательная. Еще в советское время был термин “отсутствующий отец”, когда папа в семье часто отсутствует ввиду занятости на работе, хотя он есть. Это не способствует тому, чтобы у ребенка вне зависимости от его пола сформировалось понимание роли родителя», — рассказала Альховка.