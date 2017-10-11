«Декрет» для пап хотят закрепить в Трудовом кодексе
МИНСК, 11 окт — Sputnik. Отцовский отпуск при рождении ребенка будет закреплен в новой редакции Трудового кодекса, заявил в среду журналистам замглавы Минтруда и соцзащиты Александр Румак.
МИНСК, 11 окт — Sputnik. Отцовский отпуск при рождении ребенка будет закреплен в новой редакции Трудового кодекса, заявил в среду журналистам замглавы Минтруда и соцзащиты Александр Румак.
Отпуск по уходу за ребенком для отцов введен во многих странах Европы уже не первый год, а в Швеции подобная практика распространена и вовсе уже около трех десятилетий. Чиновники подобную норму решили закрепить и в белорусском ТК.
«Считаю, что это будет хорошее подспорье для мамы и облегчение для нее семейной нагрузки после рождения малыша», — сказал Румак в среду.
О возможном сроке «декретного отпуска» для мужчин и условиях его предоставления пока в Минтруда подробностей не рассказали. Однако ранее чиновники высказывались за подобную инициативу и предоставление небольшого отпуска отцам.
Поддерживали инициативу и эксперты. Так, в
«У папы есть еще роль воспитательная. Еще в советское время был термин “отсутствующий отец”, когда папа в семье часто отсутствует ввиду занятости на работе, хотя он есть. Это не способствует тому, чтобы у ребенка вне зависимости от его пола сформировалось понимание роли родителя», — рассказала Альховка.
Возможность введения декретного отпуска для мужчин рассматривается уже несколько лет. Помимо прочего, чиновники предлагали сделать его обязательным для отцов — чтобы некоторое время они помогли матерям своих детей.