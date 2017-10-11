Опасная еда: что пытаются подсунуть молдавским покупателям

Источник: Sputnik.md

Так, в Единцах было начато служебное расследование по факту выявления в образце коровьего молока токсических элементов — свинца. Инцидент произошел на пункте сбора молока в селе Забричены Единецкого района. Предприняты необходимые меры, так что при следующей проверке нарушений не было выявлено.

В районе Сынжерей в образце молока нашли анаэробные организмы. Как сообщили в Национальном агентстве продовольственной безопасности, были разработаны меры предосторожности для пункта сбора молока, а закупка сырья у поставщика молока, где выявили сомнительный образец, запрещена до тех пор, пока недостатки были устранены.

В Кишиневе образце мороженого специалисты нашли колиформные бактерии и анаэробные организмы.