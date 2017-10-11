Получено четырехмерное изображение генома

Статья с результатами опубликована в журнале Cell.
В ядре большинства человеческих клеток находится 46 хромосом, содержащих суммарно около двух метров ДНК в плотно упакованном виде. В результате получается структура, чем-то напоминающая сплетение спагетти. Все эти «макаронины» постоянно движутся, поскольку им нужно открывать доступ к разным генам и их группам, которые должны работать совместно.
В новой работе ученые смогли визуализировать этот «танец» ДНК с 20-минутным интервалом, тем самым получая четырехмерный набор данных. В процессе работы биологи выяснили, что в управлении этими движениями ключевую роль играет белок когезин. Убирая, а затем добавляя этот белок, авторы добились исчезновения и повторного возникновения специфических петель из ДНК.
Оказалось, что когезин управляет образованием именно тех петель, которые позволяют приблизиться для совместной работы генам с одной хромосомы. Однако каковы детали механизма, аналогично действующему в случае различных хромосом, остается неизвестным. Изменяющаяся структура петель позволяет клеткам быстро менять активные гены. Понимание закономерностей этого процесса позволит ученым лучше разобраться, как лечить генетические заболевания.