Получено четырехмерное изображение генома

Статья с результатами опубликована в журнале Cell.

В ядре большинства человеческих клеток находится 46 хромосом, содержащих суммарно около двух метров ДНК в плотно упакованном виде. В результате получается структура, чем-то напоминающая сплетение спагетти. Все эти «макаронины» постоянно движутся, поскольку им нужно открывать доступ к разным генам и их группам, которые должны работать совместно.

В новой работе ученые смогли визуализировать этот «танец» ДНК с 20-минутным интервалом, тем самым получая четырехмерный набор данных. В процессе работы биологи выяснили, что в управлении этими движениями ключевую роль играет белок когезин. Убирая, а затем добавляя этот белок, авторы добились исчезновения и повторного возникновения специфических петель из ДНК.