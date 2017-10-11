Адвокат: «Хлебный король» Москвы Пинкевич в тяжелом состоянии
Как сообщил Business FM его адвокат Иван Миронов, медчасть «Матросской тишины» не разрешила доставку его подзащитного в суд.
Как сообщил Business FM его адвокат Иван Миронов, медчасть «Матросской тишины» не разрешила доставку его подзащитного в суд.
Гендиректор группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2», находится в тяжелом состоянии, медицинская часть СИЗО не разрешила доставку обвиняемого в суд. Об этом Business FM сообщил его адвокат Иван Миронов.
«По информации следователя, которую мы только что получили, доставка Пинкевича в суд невозможна в связи с его тяжелым состоянием здоровья, медчасть СИЗО “Матросская тишина” не выпустила его», — сказал защитник.
«Я не хотел бы строить печальные прогнозы, но действительно тут
Адвокат напомнил, что до ареста его подзащитный перенес два инфаркта и в момент задержания находился на лечении. После заключения под стражу его поместили в больницу «Матросской тишины».
Ожидалось, что сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о возможности продления срока ареста Игоря Пинкевича. Защита против этого возражает.
Защита полагает, что уголовное дело носит заказной характер и направлено на захват активов Пинкевича, что в ближайшей перспективе может парализовать поставки хлеба на прилавки московского региона.
Игорю Пинкевичу принадлежат 35,5% зерновой компании «Настюша», в состав которой в том числе входят три крупных элеватора в Омской области: Бессарабский, Исилькульский и Калачинский. Группы компаний «Настюша» считается крупнейшим в столице производителем хлеба,