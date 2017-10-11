В Омске при +11°C начали устанавливать еще одну елку

Омичи активно готовятся к новому году. И хотя в городе пока держится плюсовая температура, а листва на деревьях лишь начала желтеть, в Омске уже появляются новогодние елки.

Так, сегодня, 11 октября при +11°C за бортом натуральную ель установили у ТВЦ «Каскад». Ее притащили в центр города на мощном тягаче. Длина дерева составляет 17 метров, поэтому установка заняла несколько часов. Для того, чтобы поднять ель с платформы тягача, понадобился специальный кран.

Напомним, что в понедельник, 9 октября, в городе установили первую новогоднюю елку. Многотонная конструкция появилась у ТЦ «Континент». Однако там поставили искусственную елку с минимальной парусностью и минимальным риском обрушения.