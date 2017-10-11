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15:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани прошла социальная акция «Стоп мошенник»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Социальная акция «Стоп мошенник» прошла в казанском метро на станции «Площадь Тукая».

Источник: ИА Татар-информ

Профилактическое мероприятие для жителей города провели сотрудники Управления МВД России по Казани и студенты вузов города.

На выходе со станции метро была организована импровизированная сцена, на которой с концертными номерами выступили студенты. В перерывах между выступлениями молодые люди и сотрудники правоохранительных органов рассказывали проходившим мимо людям о популярных у злоумышленников схемах обмана и способах противодействия им.

«За 9 месяцев текущего года в Казани зарегистрировано около 2 тысяч мошенничеств. Основную часть из них составляют преступления, связанные с использованием сотовой связи и сети Интернет. Мошенники очень часто представляются сотрудниками каких-либо государственных организаций и под различными предлогами пытаются выманить денежные средства», — сообщил начальник отделения по раскрытию мошенничеств уголовного розыска УМВД по Казани Ильдар Вафин.

Он отметил, что злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов сообщают людям, что якобы их родственник попал в беду. Очень часто они представляются сотрудниками пенсионного фонда или банков.

«Социальные мошенничества часто совершаются в отношении пожилых людей. На улице лучше не заводить разговоры с незнакомцами, не верить, если вам гадалки сообщили о тяжелой болезни. Если у вас вымогают денежные средства, это значит, что действует мошенник», — предупредил жителей города сотрудник правоохранительных органов.

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Эксперт утверждает, что жертвами социальных мошенничеств становятся люди разного возраста — начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. Если кто-то все-таки пострадал от действий злоумышленников, то следует незамедлительно обращаться в полицию. Чем раньше правоохранительные органы узнают о происшествии, тем больше шансов раскрыть преступление, отметил Ильдар Вафин.

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