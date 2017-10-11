В Казани прошла социальная акция «Стоп мошенник»
(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Социальная акция «Стоп мошенник» прошла в казанском метро на станции «Площадь Тукая».
(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Социальная акция «Стоп мошенник» прошла в казанском метро на станции «Площадь Тукая».
Профилактическое мероприятие для жителей города провели сотрудники Управления МВД России по Казани и студенты вузов города.
На выходе со станции метро была организована импровизированная сцена, на которой с концертными номерами выступили студенты. В перерывах между выступлениями молодые люди и сотрудники правоохранительных органов рассказывали проходившим мимо людям о популярных у злоумышленников схемах обмана и способах противодействия им.
«За 9 месяцев текущего года в Казани зарегистрировано около 2 тысяч мошенничеств. Основную часть из них составляют преступления, связанные с использованием сотовой связи и сети Интернет. Мошенники очень часто представляются сотрудниками
Он отметил, что злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов сообщают людям, что якобы их родственник попал в беду. Очень часто они представляются сотрудниками пенсионного фонда или банков.
«Социальные мошенничества часто совершаются в отношении пожилых людей. На улице лучше не заводить разговоры с незнакомцами, не верить, если вам гадалки сообщили о тяжелой болезни. Если у вас вымогают денежные средства, это значит, что действует мошенник», — предупредил жителей города сотрудник правоохранительных органов.
Эксперт утверждает, что жертвами социальных мошенничеств становятся люди разного возраста — начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. Если