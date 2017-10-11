Рустам Минниханов предложил упростить лицензирование детских кружков

Источник: ИА Татар-информ

Проблема, по словам лидера проектной группы по этому вопросу Виктории Токаревой, состоит в том, что детским кружкам выдвигают те же требования, что и школам.

«На 50 кв. м мы должны разместить отдельный вход, выход, три туалета, комнату для хранения инвентаря, душевую кабину. Даже если мы найдем помещение с образовательной лицензией, должны повторно получить все заключения», — рассказала Токарева.

Как сообщила предприниматель, сейчас в таком положении находятся около 300 кружков.

Позицию Токаревой поддержал Президент РТ Рустам Минниханов. «Нам важно занять детей, чтобы они не болтались где-то, а были при деле. Зачем там три туалета? Как правило, родители их приводят туда на 1,5−2 часа», — отметил Минниханов.