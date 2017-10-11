В Минобразе рассказали, в каких регионах Крыма большие очереди в детсады

Источник: РИА "Новости"

«Это дети, которые нуждались в устройстве в дошкольное учреждение в этом учебном году… Из этого количества 11,9 тыс — дети в возрасте от 3 до 7 лет», — уточнила она.

По словам первого замминистра, наибольшие очереди в детские сады наблюдаются в Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах. Так, в крымской столице устройства в дошкольные учреждения ждут 12 тыс малышей, в том числе 9 тыс — жителей города.