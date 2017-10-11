В Минобразе рассказали, в каких регионах Крыма большие очереди в детсады
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму почти 25 тыс детей ожидают очереди в дошкольные общеобразовательные учреждения. Об этом на
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму почти 25 тыс детей ожидают очереди в дошкольные общеобразовательные учреждения. Об этом на
«Это дети, которые нуждались в устройстве в дошкольное учреждение в этом учебном году… Из этого количества 11,9 тыс — дети в возрасте от 3 до 7 лет», — уточнила она.
По словам первого замминистра, наибольшие очереди в детские сады наблюдаются в Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах. Так, в крымской столице устройства в дошкольные учреждения ждут 12 тыс малышей, в том числе 9 тыс — жителей города.
Журба выразила уверенность, что в будущем очереди в детсады уменьшатся либо вовсе исчезнут. Мероприятия по решению данной ситуации реализуются, — отметила она.