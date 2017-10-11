В Кемерове бывший инкассатор похитил из банкомата более 1 600 000 рублей

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, злоумышленники планировали преступление в течение нескольких месяцев. Они заранее приобрели автомобиль с госномерами другого региона, припарковали его возле здания с банкоматом. Спустя несколько дней в декабре 2016 года они вскрыли банкомат дубликатом ключа, который также сделали заранее. При этом они надели маски и перчатки, похитили более 1 600 000 рублей и скрылись на припаркованном накануне автомобиле.

Когда на место выехала следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист установил, что банкомат был открыт «родным» ключом. Под подозрение попали злоумышленники — действующий инкассатор и бывший работник банка. На момент задержания полицейские изъяли у них 1 500 000 рублей, остальное они успели потратить. Ранее они пытались ограбить еще два банкомата, но не смогли их открыть. Бывшему инкассатору предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу» (2 эпизода) и ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». 33-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении его подельника уголовное дело выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение.