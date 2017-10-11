Метро Лос-Анджелеса выпустило безумные клипы с правилами поведения на транспорте. Это вам не «будьте взаимно вежливы»

В этом ролике Добрячок объясняет монстру, что в вагоне метро нельзя стоять посреди прохода и загораживать его своими вещами.

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В другом ролике супергероиня поет песенку, которая призывает не есть в метро, так как не вся еда приятно пахнет, а чавканье и мусор могут помешать другим пассажирам.

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Третье видео призывает не занимать свободное сидение вещами — их лучше ставить под него или в ноги.