Метро Лос-Анджелеса выпустило безумные клипы с правилами поведения на транспорте. Это вам не «будьте взаимно вежливы»
Метро
Метро
В этом ролике Добрячок объясняет монстру, что в вагоне метро нельзя стоять посреди прохода и загораживать его своими вещами.
В другом ролике супергероиня поет песенку, которая призывает не есть в метро, так как не вся еда приятно пахнет, а чавканье и мусор могут помешать другим пассажирам.
Третье видео призывает не занимать свободное сидение вещами — их лучше ставить под него или в ноги.