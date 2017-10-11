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17:06 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцам запретят курить возле многоквартирных домов

Комитет Волгоградской областной думы по охране здоровья поддержал принятие законопроекта, предусматривающего существенное расширение перечня публичных мест, где запрещено курить.

В частности запрет распространиться на территорию в радиусе десяти метров от многоквартирных домов и расположенных в них нежилых помещений, а также на кухни, санузлы и коридоры коммунальных квартир, подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи.

Кроме того, табакокурение будет ограничено в местах и во время проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических, иных массовых мероприятий на открытом воздухе и в зонах рекреационного назначения (в городских лесах, скверах, парках, садах, на спортивных площадках). Курение также предлагается запретить на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения органов государственной власти, местного самоуправления, объектов торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг, а также от остановок городского и пригородного транспорта. В случае принятия новый закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, что законопроект подготовлен депутатами Натальей Семеновой, Александром Осиповым, Николаем Свиридовым, Евгением Шаманаевым и Дмитрием Шипуновым. В обосновании к документу указывается, что потребление табака является ведущей предотвратимой причиной смерти во всем мире. В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с табакокурением, погибают от 350 тысяч до 500 тысяч граждан.

Как отметила председатель комитета по охране здоровья Облдумы Наталья Семенова, действующим законодательством уже запрещено табакокурение в подъездах жилых домов, но от жителей Волгоградской области поступили обращения с просьбой запретить курить и возле подъездов, так как дым поднимается в окна вторых этажей.

— Высказывались опасения, что, отойдя на десять метров, курильщики окажутся на детских площадках. Однако, курение в таких местах запрещено федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — пояснила она.

— С моей точки зрения, — продолжила депутат, — данный закон еще не раз будет подвергаться изменениям, так как актуален для всех граждан, поскольку помимо вреда своему здоровью курильщики наносят ущерб здоровью рядом находящихся людей и окружающей среде в целом. Непогашенные сигареты нередко являются причинами пожаров. А пассивное курение даже более опасно, чем непосредственное употребление табака, поскольку в отличии от курильщика дышащий его дымом человек не делает форсированного выдоха.

По мнению заместителя председателя комитета по охране здоровья Волгоградской областной думы Александра Осипова, постепенное ужесточение правил потребления табака способствует укоренению общественного мнения о том, что курить не модно.

— Вспомните, сколько было возмущений, когда в 2013 году был введен запрет на курение в ресторанах и кафе, в железнодорожном транспорте. Но сегодня большинство курильщиков привыкли к правилам и согласны, что запреты были введены правильные. Закон, в первую очередь, регулирует поведенческую модель человека, чтобы он не делал того, что приносит вред другим людям, — считает депутат.

Добавим, что проект данного закона получил положительные заключения губернатора Андрея Бочарова, надзорных органов, региональной контрольно-счетной палаты.

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