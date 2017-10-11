Волгоградцам запретят курить возле многоквартирных домов
Комитет Волгоградской областной думы по охране здоровья поддержал принятие законопроекта, предусматривающего существенное расширение перечня публичных мест, где запрещено курить.
Комитет Волгоградской областной думы по охране здоровья поддержал принятие законопроекта, предусматривающего существенное расширение перечня публичных мест, где запрещено курить.
В частности запрет распространиться на территорию в радиусе десяти метров от многоквартирных домов и расположенных в них нежилых помещений, а также на кухни, санузлы и коридоры коммунальных квартир, подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи.
Кроме того, табакокурение будет ограничено в местах и во время проведения
Напомним, что законопроект подготовлен депутатами Натальей Семеновой, Александром Осиповым, Николаем Свиридовым, Евгением Шаманаевым и Дмитрием Шипуновым. В обосновании к документу указывается, что потребление табака является ведущей предотвратимой причиной смерти во всем мире. В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с табакокурением, погибают от 350 тысяч до 500 тысяч граждан.
— Высказывались опасения, что, отойдя на десять метров, курильщики окажутся на детских площадках. Однако, курение в таких местах запрещено федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — пояснила она.
— С моей точки зрения, — продолжила депутат, — данный закон еще не раз будет подвергаться изменениям, так как актуален для всех граждан, поскольку помимо вреда своему здоровью курильщики наносят ущерб здоровью рядом находящихся людей и окружающей среде в целом. Непогашенные сигареты нередко являются причинами пожаров. А пассивное курение даже более опасно, чем непосредственное употребление табака, поскольку в отличии от курильщика дышащий его дымом человек не делает форсированного выдоха.
По мнению заместителя председателя комитета по охране здоровья Волгоградской областной думы Александра Осипова, постепенное ужесточение правил потребления табака способствует укоренению общественного мнения о том, что курить не модно.
— Вспомните, сколько было возмущений, когда в 2013 году был введен запрет на курение в ресторанах и кафе, в железнодорожном транспорте. Но сегодня большинство курильщиков привыкли к правилам и согласны, что запреты были введены правильные. Закон, в первую очередь, регулирует поведенческую модель человека, чтобы он не делал того, что приносит вред другим людям, — считает депутат.
Добавим, что проект данного закона получил положительные заключения губернатора Андрея Бочарова, надзорных органов, региональной