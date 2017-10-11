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15:42 (мск), источник: РИА Новости

Власти Подмосковья запускают голосование по дворам, требующим ремонта

КРАСНОГОРСК (Московская область), 11 окт — РИА Недвижимость. Жители Подмосковья смогут проголосовать за включение своего двора в план ремонта на 2018 год с 17 октября, сообщил журналистам министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Источник: РИА Новости

«Со следующего вторника запускаем открытое голосование через портал “Добродел” по 7,5 тысяче дворовых территорий, требующих ремонта», — сказал Хромушин на брифинге, посвященном вопросам формирования комфортной городской среды в городах Подмосковья.

По его словам, если открытым голосованием не удастся набрать необходимое число голосов, то во дворах будут проведены собрания собственников, на которых окончательно определятся адреса благоустройства на 2018 год.

В первую очередь такие собрания будут проведены во дворах, от жителей которых ранее поступали жалобы и просьбы о ремонте.

Ранее сообщалось, что каждый год в Подмосковье будут комплексно благоустраиваться не менее 10% дворов многоквартирных домов. Среди обязательных элементов благоустройства: детская площадка, освещение, площадка для сбора мусора.

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