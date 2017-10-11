Пятеро вывезенных из Ирака российских детей прибыли в Москву

Источник: РИА Новости

Дети из Чечни и Дагестана прилетели в столичный аэропорт Внуково в 13.09, их встречают уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что из Ирака в Москву вылетел самолет с сенатором Зиядом Сабсаби, который везет троих мальчиков и двух девочек.

«Это уроженцы Чечни Хамзат, Абдуллах и Малик Абдулаевы. Мальчикам от четырех до шести лет. Отец детей погиб, а мать с четырехмесячной девочкой находится в заключении в Ираке. Мы принимаем меры с целью ее освобождения», — отметил он.

Что касается девочек, то это сестры Фауда и Марьям Алиевы, они из Дагестана, их родителей нет в живых. Одной четыре месяца, другой три года.

Ранее Москалькова заявляла, что активно занимается возвращением российских детей из Ирака вместе с Сабсаби.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXlXKflH2zq/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-09T18:52:37+00:00">Авг 9 2017 в 11:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В августе Кадыров выложил в Instagram видео RT, снятое в детском приюте в Багдаде. В нем рассказывалось о русских детях, чьи родители примкнули к «Исламскому государству"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники детей узнают их.

База данных Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти трети из них меньше трех лет.