Пятеро вывезенных из Ирака российских детей прибыли в Москву
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пять российских детей, вывезенных из зоны боевых действий в Ираке, прибыли в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пять российских детей, вывезенных из зоны боевых действий в Ираке, прибыли в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Дети из Чечни и Дагестана прилетели в столичный аэропорт Внуково в 13.09, их встречают уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
«Это уроженцы Чечни Хамзат, Абдуллах и Малик Абдулаевы. Мальчикам от четырех до шести лет. Отец детей погиб, а мать с четырехмесячной девочкой находится в заключении в Ираке. Мы принимаем меры с целью ее освобождения», — отметил он.
Что касается девочек, то это сестры Фауда и Марьям Алиевы, они из Дагестана, их родителей нет в живых. Одной четыре месяца, другой три года.
Ранее Москалькова заявляла, что активно занимается возвращением российских детей из Ирака вместе с Сабсаби.
В августе Кадыров выложил в Instagram видео RT, снятое в детском приюте в Багдаде. В нем рассказывалось о русских детях, чьи родители примкнули к «Исламскому государству"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники детей узнают их.
База данных Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти трети из них меньше трех лет.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.