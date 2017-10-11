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14:05 (мск), источник: РИА Новости

Пятеро вывезенных из Ирака российских детей прибыли в Москву

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пять российских детей, вывезенных из зоны боевых действий в Ираке, прибыли в Москву, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Дети из Чечни и Дагестана прилетели в столичный аэропорт Внуково в 13.09, их встречают уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что из Ирака в Москву вылетел самолет с сенатором Зиядом Сабсаби, который везет троих мальчиков и двух девочек.

«Это уроженцы Чечни Хамзат, Абдуллах и Малик Абдулаевы. Мальчикам от четырех до шести лет. Отец детей погиб, а мать с четырехмесячной девочкой находится в заключении в Ираке. Мы принимаем меры с целью ее освобождения», — отметил он.

Что касается девочек, то это сестры Фауда и Марьям Алиевы, они из Дагестана, их родителей нет в живых. Одной четыре месяца, другой три года.

Ранее Москалькова заявляла, что активно занимается возвращением российских детей из Ирака вместе с Сабсаби.

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В августе Кадыров выложил в Instagram видео RT, снятое в детском приюте в Багдаде. В нем рассказывалось о русских детях, чьи родители примкнули к «Исламскому государству"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники детей узнают их.

База данных Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти трети из них меньше трех лет.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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