Конкурс водителей автобусов по-омски: ПДД, вождение, стрельба

В пресс-релизе предприятия говорится, что стрельба будет проводиться из малокалиберной винтовки из положения лежа и из пистолета в положении стоя. Мишень будет находиться в 50 метрах для винтовки и в 25 — для пистолета.

В «Омскоблавтотрансе» не смогли объяснить Русской службе Би-би-си, зачем водителям умение стрелять, сообщив, что пункт о пулевой стрельбе был включен в перечень заданий конкурса по решению, принятому на заседании профсоюза предприятия.

Можно ли в России теперь носить оружие? В России обсуждают возможность легализации оружия.

Глава профсоюза Александр Плотников в разговоре с Би-би-си заявил, что сами водители предприятия стрелять не будут, потому что не умеют.

«Стрелять будут другие люди», — добавил он, затруднившись пояснить, кто эти другие люди и имеют ли они какое-то отношение к общественному транспорту Омска.

Однако агентству FlashSiberia в компании сказали, что соревноваться будут именно водители. При этом журналистов заверили, что «водители, участвующие в соревнованиях, пока не собираются стрелять по пассажирам».

Конкурс профессионального мастерства водителей автобусов намечен на 13 октября.