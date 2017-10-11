ФОК со стадионом откроется в Нижнеудинске Иркутской области 14 октября
Новый объект предназначен для развития массового спорта среди населения.
Новый объект предназначен для развития массового спорта среди населения.
В ФОКе оборудованы раздевалки, душевые, инвентарная комната, медицинский пункт, помещения для тренеров, администрации и персонала. Беговая дорожа на стадионе имеет специальное покрытие, а для болельщиков сделаны трибуны. Территория нового спортивного объекта полностью благоустроена.
«Физкультурно-спортивный комплекс со стадионом станет современной базой для привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития массового спорта среди детей и молодежи и оздоровления молодого поколения. Теперь у жителей Нижнеудинска появилась возможность заниматься спортом в более комфортных условиях, воспитывать детей спортивными и сильными», — сказал министр спорта области.
Как отметил Илья Резник, строительство ФОКа со стадионом велось по государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014−2020 годы за счет средств областного и местного бюджетов. Общая стоимость объекта составила более 84,2 млн рублей, из них свыше 80 млн выделено из бюджета региона, остальная сумма — из местной казны.