ФОК со стадионом откроется в Нижнеудинске Иркутской области 14 октября

Источник: пресс-служба правительства Иркутской области

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) со стадионом откроется в Нижнеудинске 14 октября. Спортивный объект станет современной базой для привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития массового спорта среди детей и молодежи и оздоровления молодого поколения. Об этом заявил министр спорта Иркутской области Илья Резник, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет универсальный игровой зал размером 43×18 метров. Здесь можно проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и другим видам спорта.

В ФОКе оборудованы раздевалки, душевые, инвентарная комната, медицинский пункт, помещения для тренеров, администрации и персонала. Беговая дорожа на стадионе имеет специальное покрытие, а для болельщиков сделаны трибуны. Территория нового спортивного объекта полностью благоустроена.

«Физкультурно-спортивный комплекс со стадионом станет современной базой для привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития массового спорта среди детей и молодежи и оздоровления молодого поколения. Теперь у жителей Нижнеудинска появилась возможность заниматься спортом в более комфортных условиях, воспитывать детей спортивными и сильными», — сказал министр спорта области.