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14:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

90 тысяч южноуральцев получат бесплатный доступ к Wi-Fi

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября, ФедералПресс. 258 отдаленных деревень и сел на Южном Урале подключат к интернету. По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, бесплатный доступ к Wi-Fi получат 90 тысяч человек.

Точки раздачи Wi-Fi на скорости не менее 10 Мбит/секунду появятся в малонаселенных пунктах, где живет 250−500 человек.

На сегодняшний день бесплатный доступ к беспроводному интернету на высокой скорости получили более 34 тысяч жителей Челябинской области из 98 отдаленных населенных пунктов.

До конца текущего года запланирован ввод в эксплуатацию 12 Wi-Fi точек, еще 109 — до конца 2019 года. Добавим, работы проводятся в рамках реализации программы по устранению цифрового неравенства.

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