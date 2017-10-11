90 тысяч южноуральцев получат бесплатный доступ к Wi-Fi
ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября, ФедералПресс. 258 отдаленных деревень и сел на Южном Урале подключат к интернету. По данным
ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября, ФедералПресс. 258 отдаленных деревень и сел на Южном Урале подключат к интернету. По данным
Точки раздачи
На сегодняшний день бесплатный доступ к беспроводному интернету на высокой скорости получили более 34 тысяч жителей Челябинской области из 98 отдаленных населенных пунктов.
До конца текущего года запланирован ввод в эксплуатацию 12