90 тысяч южноуральцев получат бесплатный доступ к Wi-Fi

Точки раздачи Wi-Fi на скорости не менее 10 Мбит/секунду появятся в малонаселенных пунктах, где живет 250−500 человек.

На сегодняшний день бесплатный доступ к беспроводному интернету на высокой скорости получили более 34 тысяч жителей Челябинской области из 98 отдаленных населенных пунктов.