Призывная кампания-2017: под ружье встанут более 3,2 тыс. южноуральцев
В Президентский полк отправятся 15 человек, в научные роты — четыре, в спортивные роты — восемь солдат.
В Президентский полк отправятся 15 человек, в научные роты — четыре, в спортивные роты — восемь солдат.
Более 3,2 тыс. новобранцев планируется отправить на военную службу из Челябинской области в ходе стартовавшего осеннего призыва — об этом в среду, 11 октября, заявил военный комиссар региона Евгений Роженко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам комиссара, осенний «набор» снижен на 10% по сравнению с 2016 годом — это связано с увеличением доли контрактников: в 2016 году их количество по стране выросло на 200 тыс. человек.
Здоровье молодых людей не подводит: по статистике, 66% новобранцев успешно проходят медкомиссию. Оставшийся процент — молодые люди, которые зачастую страдают
Он также подчеркнул, что по данным Минспорта, из 3,5 млн жителей Челябинской области спортом занимается около 1,2 млн человек.
Желающих «откосить» от армии становится меньше. По области в 2017 году таких насчитали 61 человек (для сравнения, в 2013 году — 124 человека). Всех их ожидает уголовная ответственность: штраф или даже лишение свободы.
«У нас появилось много сомнительных правозащитных организаций, которые якобы могут помочь “отмазаться” от армии. В 2016 году с их помощью пытались обжаловать призыв 223 призывника. По факту оказалась, что две трети из них — здоровые, высокие, сильные парни, которые, конечно, годны к службе в Вооруженных силах РФ», — комментирует заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата региона Андрей Пашкин.
В свою очередь, Евгений Савченко отметил, что «откос» от службы потом в жизни неоднократно «аукнется», например, при трудоустройстве на госслужбу.
Зато контрактная служба набирает популярность с необычайной скоростью. По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Челябинской области Вадима Кузьмина, в 2017 году ее выбрали более 1 тыс. парней. «Если описать портрет типичного контрактника — то это молодой мужчина, отслуживший по призыву, вернувшийся на “гражданку” и в итоге не нашедший себя в этом мире. Он идет в армию опять, но уже по контракту и получает не менее 25 тыс. рублей в месяц», — комментирует Кузьмин.
Спикеры не сказали, сколько в Челябинской области офицеров и солдат в запасе — это военная тайна. «Но если не дай Бог