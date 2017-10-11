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14:06 (мск), источник: dostup1.ru

Призывная кампания-2017: под ружье встанут более 3,2 тыс. южноуральцев

В Президентский полк отправятся 15 человек, в научные роты — четыре, в спортивные роты — восемь солдат.

Более 3,2 тыс. новобранцев планируется отправить на военную службу из Челябинской области в ходе стартовавшего осеннего призыва — об этом в среду, 11 октября, заявил военный комиссар региона Евгений Роженко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам комиссара, осенний «набор» снижен на 10% по сравнению с 2016 годом — это связано с увеличением доли контрактников: в 2016 году их количество по стране выросло на 200 тыс. человек.

В Президентский полк от Челябинской области поедут 15 человек, в научные роты — четыре, в спортивные роты — восемь солдат.

Здоровье молодых людей не подводит: по статистике, 66% новобранцев успешно проходят медкомиссию. Оставшийся процент — молодые люди, которые зачастую страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. Минздрав активно участвует в «приемке» новобранцев, после чего усиливает профилактическую работу по «обобщенному» направлению. Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко не стал скрывать, что аналитики и врачи пришли к однозначному выводу: «негодные» к службе молодые люди — это, скорее, не результат врожденных заболеваний, плохой экологии или других обстоятельств; тут дело в образе жизни, которое ведет подрастающее поколение, в частности, употребляя алкоголь и наркотики.

Он также подчеркнул, что по данным Минспорта, из 3,5 млн жителей Челябинской области спортом занимается около 1,2 млн человек.

Желающих «откосить» от армии становится меньше. По области в 2017 году таких насчитали 61 человек (для сравнения, в 2013 году — 124 человека). Всех их ожидает уголовная ответственность: штраф или даже лишение свободы.

«У нас появилось много сомнительных правозащитных организаций, которые якобы могут помочь “отмазаться” от армии. В 2016 году с их помощью пытались обжаловать призыв 223 призывника. По факту оказалась, что две трети из них — здоровые, высокие, сильные парни, которые, конечно, годны к службе в Вооруженных силах РФ», — комментирует заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата региона Андрей Пашкин.

В свою очередь, Евгений Савченко отметил, что «откос» от службы потом в жизни неоднократно «аукнется», например, при трудоустройстве на госслужбу.

Зато контрактная служба набирает популярность с необычайной скоростью. По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Челябинской области Вадима Кузьмина, в 2017 году ее выбрали более 1 тыс. парней. «Если описать портрет типичного контрактника — то это молодой мужчина, отслуживший по призыву, вернувшийся на “гражданку” и в итоге не нашедший себя в этом мире. Он идет в армию опять, но уже по контракту и получает не менее 25 тыс. рублей в месяц», — комментирует Кузьмин.

Спикеры не сказали, сколько в Челябинской области офицеров и солдат в запасе — это военная тайна. «Но если не дай Бог что-то произойдет, потребуется мобилизация территориальных войск, мы справимся», — заключил Савченко.

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 Южноуральские работодатели задолжали своим сотрудникам почти 90 млн рублей
Призывная кампания-2017: под ружье встанут более 3,2 тыс. южноуральцев
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