Все больше случаев острых верхних респираторных инфекций
Увеличивается количество случаев острых инфекций верхних дыхательных путей (ОИВДП).
Увеличивается количество случаев острых инфекций верхних дыхательных путей (ОИВДП).
Таким образом, на прошлой неделе государственные столичные
Специалисты говорят, что заболеваемость ОИВДП увеличилась на 28,2% по сравнению с предыдущей неделей.
«Были диагностированы этим заболеванием 1 955 детей в возрасте до 17 лет (70,1%). Наиболее затронуты дети в возрасте до 6 — 1 415 случаев (72,4%), из которых 454 (32,1%) являются детьми из государственных учреждений. В указанный период были госпитализированы 61 больной (2,2%), 50 из них были дети. Доля госпитализированных детей составила 82,0%», — указывается в
Эпидемиологическая ситуация относительно острых инфекций верхних дыхательных путей стабильна и характерна для данного периода, уточнили также врачи.