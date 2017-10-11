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14:48 (мск), источник: Noi.md

Все больше случаев острых верхних респираторных инфекций

Увеличивается количество случаев острых инфекций верхних дыхательных путей (ОИВДП).

Источник: Noi.md

Таким образом, на прошлой неделе государственные столичные медико-санитарные учреждения доложили о 2 787 случаях.

Специалисты говорят, что заболеваемость ОИВДП увеличилась на 28,2% по сравнению с предыдущей неделей.

«Были диагностированы этим заболеванием 1 955 детей в возрасте до 17 лет (70,1%). Наиболее затронуты дети в возрасте до 6 — 1 415 случаев (72,4%), из которых 454 (32,1%) являются детьми из государственных учреждений. В указанный период были госпитализированы 61 больной (2,2%), 50 из них были дети. Доля госпитализированных детей составила 82,0%», — указывается в пресс-релизе.

Эпидемиологическая ситуация относительно острых инфекций верхних дыхательных путей стабильна и характерна для данного периода, уточнили также врачи.

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