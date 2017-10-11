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14:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург вошел в десятку самых культурных городов

Столица Урала замкнула ТОП-10 самых культурных городов России. 86% жителей Екатеринбурга считают, что в мегаполисе достаточно учреждений культуры, передает «Уралинформбюро».

Источник: УралИнформБюро

Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили рейтинг, оценив количество культурных заведений крупных и средних городов страны и уровень культурной среды в целом. Первым в списке оказался Санкт-Петербург. 93% жителей Северной столицы довольны количеством театров, кинотеатров, галерей и библиотек. Также в десятке Казань, Грозный, Новосибирск, Москва, Пенза, Омск, Уфа и Краснодар.

Анализ проводился в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах.

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