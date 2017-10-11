Екатеринбург вошел в десятку самых культурных городов
Столица Урала замкнула ТОП-10 самых культурных городов России. 86% жителей Екатеринбурга считают, что в мегаполисе достаточно учреждений культуры, передает «Уралинформбюро».
Столица Урала замкнула ТОП-10 самых культурных городов России. 86% жителей Екатеринбурга считают, что в мегаполисе достаточно учреждений культуры, передает «Уралинформбюро».
Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили рейтинг, оценив количество культурных заведений крупных и средних городов страны и уровень культурной среды в целом. Первым в списке оказался
Анализ проводился в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах.