Найденные в Сугомакской пещере иконы оказались вырезками из православных календарей, наклеенными на картон

Представители храма «Рождества Христова» в Кыштыме при дневном свете внимательно рассмотрели необычную находку, которую спасатели достали из пещеры и пришли к выводу, что никакой художественной ценности найденная церковная утварь не представляет.
«Большая часть, так называемых икон — вырезки ликов святых из православных календарей. Они наклеены на обычный картон. Часть, правда написана на дереве. Видно, что любителем. Батюшка Михаил сказал, что ценности они не представляют», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления организационно-контрольной работы администрации Кыштыма Наталья Панова.
Тем, не менее, находка останется в храме. Полицейским еще предстоит выяснить, как церковная утварь оказалась в пещере.
Напомним, необычную находку девушка-туристка обнаружила во время посещения Сугомакской пещеры. Иконы и церковная утварь были расставлены в первом гроте на большой высоте. Об этом туристка написала в социальных сетях. На сообщение оперативно отреагировали сотрудники администрации Кыштыма. О находке они сообщили в полицию.