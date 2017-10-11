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14:28 (мск), источник: Uralpress.ru

Найденные в Сугомакской пещере иконы оказались вырезками из православных календарей, наклеенными на картон

Найденные в Сугомакской пещере в Кыштыме (Челябинская область) иконы оказались вырезками из православных календарей, наклеенными на картон. Среди них — несколько, написанных на дереве художником-самоучкой.

Представители храма «Рождества Христова» в Кыштыме при дневном свете внимательно рассмотрели необычную находку, которую спасатели достали из пещеры и пришли к выводу, что никакой художественной ценности найденная церковная утварь не представляет.

«Большая часть, так называемых икон — вырезки ликов святых из православных календарей. Они наклеены на обычный картон. Часть, правда написана на дереве. Видно, что любителем. Батюшка Михаил сказал, что ценности они не представляют», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления организационно-контрольной работы администрации Кыштыма Наталья Панова.

Тем, не менее, находка останется в храме. Полицейским еще предстоит выяснить, как церковная утварь оказалась в пещере.

Напомним, необычную находку девушка-туристка обнаружила во время посещения Сугомакской пещеры. Иконы и церковная утварь были расставлены в первом гроте на большой высоте. Об этом туристка написала в социальных сетях. На сообщение оперативно отреагировали сотрудники администрации Кыштыма. О находке они сообщили в полицию.

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