Найденные в Сугомакской пещере иконы оказались вырезками из православных календарей, наклеенными на картон

Представители храма «Рождества Христова» в Кыштыме при дневном свете внимательно рассмотрели необычную находку, которую спасатели достали из пещеры и пришли к выводу, что никакой художественной ценности найденная церковная утварь не представляет.

«Большая часть, так называемых икон — вырезки ликов святых из православных календарей. Они наклеены на обычный картон. Часть, правда написана на дереве. Видно, что любителем. Батюшка Михаил сказал, что ценности они не представляют», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления организационно-контрольной работы администрации Кыштыма Наталья Панова.

Тем, не менее, находка останется в храме. Полицейским еще предстоит выяснить, как церковная утварь оказалась в пещере.