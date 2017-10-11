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14:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Реконструкцию ростовского рынка «Восточный» начнут после окончания следствия

Восстановительные работы планируют завершить в ближайшие три месяца.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Реконструкцию рынка «Восточный» в Ростове начнут после того как пройдут все следственные действия. Об этом сообщила администрация торговой площадки. Восстановительные работы планируют завершить в ближайшие три месяца.

После крупного пожара на «Восточный» прошло несколько дней и вот рынок постепенно оживает. Продавцы привычно раскладывают товар. Правда в очередь пока встали не покупатели, а пострадавшие бизнесмены. Возле здания администрации рынка они стоят с самого утра. Взамен утраченных мест всем продавцам-погорельцам бесплатно предлагают свободные площадки.

«Людям предоставляются места бесплатно. Доход рынка, ту сумму, которую мы взимаем со всех, они платить не будут полгода. Если они захотят остаться после реконструкции, то могут остаться. А после реконструкции мы будем предлагать вернуться туда на место. Люди у которых контейнеры были в собственности, они получат эти торговые места бесплатно и тоже будет сохранена льгота на какой-то период времени», — говорит президент управляющей компании рынка Юрий Бобриков.

Мест хватит на всех, отмечают в управлении рынка. В основном это торговые точки с ролл ставнями, некоторые оборудованы стеклопакетами. Такие временные меры — для многих хорошая поддержка, говорит Шериф Шерефи. Здесь он работает больше 15 лет. В пожаре у предпринимателя сгорело 7 контейнеров с товаром, часть из которых были арендованы другими торговцами.

«Последнее время мы более ли менее чувствуем, что мы работаем и немного зарабатываем для своей семьи, здоровья и немного отдыхали, что работа стабильна. У кого-то были остатки товара, у кого-то был сезонный товар, у кого-то был хороший товар, но все что было… все надежды там сгорели»
Шериф Шерифи
предприниматель

Страховки, как и у многих других, у него не было. Поэтому, чтобы вернуть потерянные деньги, а у большинства стоимость сгоревшего товара достигает нескольких миллионов рублей, продавцам нужно, как можно быстрее, приступать к работе.

«Страховки не у кого нет и не было, а так будем надеется и ждать», — говорит предприниматель Станислав Тумасян.

Если будут страховать, то будем страховать. уже если один раз были в такой беде, теперь уже надо будет страховаться.

Реконструкция начнется, как только завершатся следственные действия на сгоревшей части рынка. Восстановить все планируют ориентировочно за 3 месяца. Накануне на одном из совещаний разработали черновой проект. Администрация рынка собирается разравнять площадку, заасфальтировать ее и построить там новый павильон. Пока же остальная часть рынка работает в обычном режиме.

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