В Пинском районе нашелся грибник, пропавший 7 октября

Вначале ничто не предвещало беды. Он набрал целые корзины, пакеты грибов и уже намеревался возвращаться домой, как вдруг понял, что не знает, в какую сторону идти. По лесу пенсионер блуждал несколько дней. Обессилевший, он вышел к деревне Бокиничи Пинского района только 10 октября. К этому времени односельчане, сотрудники МЧС и милиции, работники местного ОАО Сошненское-Агро его обыскались. При этом люди до последнего момента верили, что все закончится благополучно.

Деревня Борки расположена на территории Загородского сельсовета. Его председатель Елена Богатко вспоминает, что в поисках пропавшего грибника задействовали десятки человек:

— Как только родственники сообщили об его исчезновении, мы подняли на ноги всю округу. Администрация ОАО Сошненское-Агро выделила технику и людей. Вместе с милиционерами и спасателями лес прочесывали местные жители. Несколько дней поиски были безрезультатными. Во вторник из деревни Бокиничи поступил звонок о том, что наш грибник нашелся.

Супруга Виктора Протасевича Вера Александровна очень рада счастливому финалу этой истории. По ее словам, муж сейчас в больнице с пневмонией. Он настолько ослаб, что плохо помнил, где находился и что с ним происходило. В одну из ночей был заморозок, а потом почти не переставая шли дожди. В таких непростых условиях, к тому же без пищи, грибник и простудился.