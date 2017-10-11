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14:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Пинском районе нашелся грибник, пропавший 7 октября

61-летний житель деревни Борки Пинского района Виктор Протасевич, отправляясь утром 7 октября в лес за грибами, не думал, что его тихая охота продлится четыре дня.

Вначале ничто не предвещало беды. Он набрал целые корзины, пакеты грибов и уже намеревался возвращаться домой, как вдруг понял, что не знает, в какую сторону идти. По лесу пенсионер блуждал несколько дней. Обессилевший, он вышел к деревне Бокиничи Пинского района только 10 октября. К этому времени односельчане, сотрудники МЧС и милиции, работники местного ОАО Сошненское-Агро его обыскались. При этом люди до последнего момента верили, что все закончится благополучно.

Деревня Борки расположена на территории Загородского сельсовета. Его председатель Елена Богатко вспоминает, что в поисках пропавшего грибника задействовали десятки человек:

— Как только родственники сообщили об его исчезновении, мы подняли на ноги всю округу. Администрация ОАО Сошненское-Агро выделила технику и людей. Вместе с милиционерами и спасателями лес прочесывали местные жители. Несколько дней поиски были безрезультатными. Во вторник из деревни Бокиничи поступил звонок о том, что наш грибник нашелся.

Супруга Виктора Протасевича Вера Александровна очень рада счастливому финалу этой истории. По ее словам, муж сейчас в больнице с пневмонией. Он настолько ослаб, что плохо помнил, где находился и что с ним происходило. В одну из ночей был заморозок, а потом почти не переставая шли дожди. В таких непростых условиях, к тому же без пищи, грибник и простудился.

Виктор Пантелеевич зарегистрирован в Пинске. Там он проживает в холодное время года, на лето приезжает в деревню. Здесь же решил провести грибной сезон, который нынешней осенью выдался на редкость щедрым. Родственники заверяют, что больше одного в лес его не отпустят.

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