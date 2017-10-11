В Пинском районе нашелся грибник, пропавший 7 октября
61-летний житель деревни Борки Пинского района Виктор Протасевич, отправляясь утром 7 октября в лес за грибами, не думал, что его тихая охота продлится четыре дня.
61-летний житель деревни Борки Пинского района Виктор Протасевич, отправляясь утром 7 октября в лес за грибами, не думал, что его тихая охота продлится четыре дня.
Вначале ничто не предвещало беды. Он набрал целые корзины, пакеты грибов и уже намеревался возвращаться домой, как вдруг понял, что не знает, в какую сторону идти. По лесу пенсионер блуждал несколько дней. Обессилевший, он вышел к деревне Бокиничи Пинского района только 10 октября. К этому времени односельчане, сотрудники МЧС и милиции, работники местного ОАО
Деревня Борки расположена на территории Загородского сельсовета. Его председатель Елена Богатко вспоминает, что в поисках пропавшего грибника задействовали десятки человек:
— Как только родственники сообщили об его исчезновении, мы подняли на ноги всю округу. Администрация ОАО
Супруга Виктора Протасевича Вера Александровна очень рада счастливому финалу этой истории. По ее словам, муж сейчас в больнице с пневмонией. Он настолько ослаб, что плохо помнил, где находился и что с ним происходило. В одну из ночей был заморозок, а потом почти не переставая шли дожди. В таких непростых условиях, к тому же без пищи, грибник и простудился.
Виктор Пантелеевич зарегистрирован в Пинске. Там он проживает в холодное время года, на лето приезжает в деревню. Здесь же решил провести грибной сезон, который нынешней осенью выдался на редкость щедрым. Родственники заверяют, что больше одного в лес его не отпустят.