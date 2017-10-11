Закрытие движения троллейбусов в Ленинском районе продлено

В связи с производством работ по укладке дорожного покрытия по улице Гагарина от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского продлевается закрытие движения троллейбусов до 5−00 часов 14 октября.

Также, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе от улицы Рождественского до улицы Трубников в сторону ЧКПЗ закрывается движение троллейбусов 11 октября с 9−00 до 21−00 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.