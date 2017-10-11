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14:44 (мск), источник: Uralpress.ru

Закрытие движения троллейбусов в Ленинском районе продлено

Закрытие движения троллейбусов в Ленинском районе Челябинска продлено. Неудобства прекратятся только 14 октября.

Источник: РИА "Новости"

В связи с производством работ по укладке дорожного покрытия по улице Гагарина от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского продлевается закрытие движения троллейбусов до 5−00 часов 14 октября.

Также, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе от улицы Рождественского до улицы Трубников в сторону ЧКПЗ закрывается движение троллейбусов 11 октября с 9−00 до 21−00 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

11 октября:

— маршрут № 8 направляется по трассе «ЧТЗ — ПКиО».

— маршрут № 10 проследует «ул. Молдавская — ЧТЗ».

— действует временный маршрут № 20 «ЧКПЗ — Солнечный берег».

12 и 13 октября:

— маршрут № 8 направляется по трассе «ЧКПЗ — Копейское шоссе — ПКиО».

— маршрут № 10 проследует «ул. Молдавская — Копейское шоссе — ул. Машиностроителей», разворот на кольце «Восток» (перекресток ул. Машиностроителей и ул. Новороссийской).

— действует временный маршрут № 20 «ЧКПЗ — Солнечный берег».

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