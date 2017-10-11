Проверка в МСЧ-11 города Омска началась без участия родных телеведущей Марьяны Киселевой
Известная омская журналистка скончалась в больнице от крупозного воспаления легких. Не исключено, что при госпитализации был поставлен неверный диагноз.
Известная омская журналистка скончалась в больнице от крупозного воспаления легких. Не исключено, что при госпитализации был поставлен неверный диагноз.
Как уже сообщал портал Om1.ru, Министерство здравоохранения Омской области начало проверку в МСЧ № 11.
Напомним, что 2 октября в медсанчасти умерла известная телеведущая Марьяна Киселева. Сотрудница ГТРК «Иртыш» попала в клинику за сутки до кончины. решение о госпитализации приняли сотрудники «скорой помощи», оценившие состояние пациентки как критическое.
Однако адекватного лечения пациентке не назначили, ее лечили противовирусными препаратами «Арбидол» и «Кагоцел». Судя по всему,
Смерть тележурналистки потрясла общественность и вызвала серьезный резонанс. Сразу несколько омских СМИ потребовали провести расследование и установить, почему не смогли спасти пациентку, а также выяснить, не была ли допущена врачебная ошибка. Однако родные Киселевой заявляют, что проверка началась без их участия и пресса не согласовывала свои действия с родными покойной. Ситуация тревожит родственников телезвезды,
Василий Романов, супруг тележурналистки Марьяны Киселевой:
— Уважаемые, коллеги! Вчера было 9 дней, как не стало моей супруги, известной омской тележурналистки Марьяны Киселевой. Ее внезапная смерть совершенно естественно привлекла много внимания со стороны СМИ. Я понимаю это, так как сам журналист и не первый год в профессии. На страничке моей супруги в Facebook я высказал мысль, что в омском здравоохранении не все хорошо. Мой пост был предупреждением о том, что, если не спасли Марьяну, которую знали все, все остальные должны сами заботиться, чтобы выжить. Я убежден, что любой человек, потерявший близкого в расцвете лет, который ничем до этого не болел, будет считать, что для его спасения было сделано не все. К сожалению, состояние омской МСЧ № 11, где умерла моя жена, далеко от идеала. Это не требует доказательств и
Отметим, что несмотря на позицию родственников, не желающих тревожить память Марьяны Киселевой, и считающих, что пресса