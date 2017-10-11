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14:31 (мск), источник: Om1.ru

Проверка в МСЧ-11 города Омска началась без участия родных телеведущей Марьяны Киселевой

Известная омская журналистка скончалась в больнице от крупозного воспаления легких. Не исключено, что при госпитализации был поставлен неверный диагноз.

Как уже сообщал портал Om1.ru, Министерство здравоохранения Омской области начало проверку в МСЧ № 11.

Напомним, что 2 октября в медсанчасти умерла известная телеведущая Марьяна Киселева. Сотрудница ГТРК «Иртыш» попала в клинику за сутки до кончины. решение о госпитализации приняли сотрудники «скорой помощи», оценившие состояние пациентки как критическое.

Однако адекватного лечения пациентке не назначили, ее лечили противовирусными препаратами «Арбидол» и «Кагоцел». Судя по всему, из-за того, что пациентка поступила в выходной день, ей был поставлен неверный диагноз. Медики подумали, что Киселева страдает от ОРВИ. Но разбирательство показало, что это было крупозное воспаление легких.

Смерть тележурналистки потрясла общественность и вызвала серьезный резонанс. Сразу несколько омских СМИ потребовали провести расследование и установить, почему не смогли спасти пациентку, а также выяснить, не была ли допущена врачебная ошибка. Однако родные Киселевой заявляют, что проверка началась без их участия и пресса не согласовывала свои действия с родными покойной. Ситуация тревожит родственников телезвезды, из-за чего ее супруг даже выступил в соцсетях со специальным обращением.

Василий Романов, супруг тележурналистки Марьяны Киселевой:

— Уважаемые, коллеги! Вчера было 9 дней, как не стало моей супруги, известной омской тележурналистки Марьяны Киселевой. Ее внезапная смерть совершенно естественно привлекла много внимания со стороны СМИ. Я понимаю это, так как сам журналист и не первый год в профессии. На страничке моей супруги в Facebook я высказал мысль, что в омском здравоохранении не все хорошо. Мой пост был предупреждением о том, что, если не спасли Марьяну, которую знали все, все остальные должны сами заботиться, чтобы выжить. Я убежден, что любой человек, потерявший близкого в расцвете лет, который ничем до этого не болел, будет считать, что для его спасения было сделано не все. К сожалению, состояние омской МСЧ № 11, где умерла моя жена, далеко от идеала. Это не требует доказательств и какой-либо проверки со стороны омского Минздрава. Требует только вмешательства. Моя семья и я не инициировали никаких разбирательств по поводу кончины моей любимой жены. Ее нет, и разбирательство не приведет к тому, что она снова будет с нами.

Отметим, что несмотря на позицию родственников, не желающих тревожить память Марьяны Киселевой, и считающих, что пресса все-таки должна была согласовывать свои действия с родными, проверка в МСЧ № 11 уже идет. Но результаты разбирательства станут известны лишь через месяц.

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 Проверка в МСЧ-11 города Омска началась без участия родных телеведущей Марьяны Киселевой
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