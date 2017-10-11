Проверка в МСЧ-11 города Омска началась без участия родных телеведущей Марьяны Киселевой

— Уважаемые, коллеги! Вчера было 9 дней, как не стало моей супруги, известной омской тележурналистки Марьяны Киселевой. Ее внезапная смерть совершенно естественно привлекла много внимания со стороны СМИ. Я понимаю это, так как сам журналист и не первый год в профессии. На страничке моей супруги в Facebook я высказал мысль, что в омском здравоохранении не все хорошо. Мой пост был предупреждением о том, что, если не спасли Марьяну, которую знали все, все остальные должны сами заботиться, чтобы выжить. Я убежден, что любой человек, потерявший близкого в расцвете лет, который ничем до этого не болел, будет считать, что для его спасения было сделано не все. К сожалению, состояние омской МСЧ № 11, где умерла моя жена, далеко от идеала. Это не требует доказательств и какой-либо проверки со стороны омского Минздрава. Требует только вмешательства. Моя семья и я не инициировали никаких разбирательств по поводу кончины моей любимой жены. Ее нет, и разбирательство не приведет к тому, что она снова будет с нами.