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15:31 (мск), источник: m24.ru

Лабораторный корпус появится на территории МГУ на месте столовой

Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции столовой на территории МГУ им. М. Ломоносова, которую перестроят в лабораторный корпус.

В новом здании оборудуют специальные помещения хранения положительных проб, установки по обеззараживанию отходов и помещения для приема и временного хранения необеззараженных отходов, а также комнаты для хранения документации.

На втором этаже обустроят лекционный класс на 50 мест, помещения хранения реактивов и комнаты инженеров. На третьем и четвертом этажах появятся помещения аналитической лаборатории и блок помещений хранения результатов, проб, реактивов и расходных материалов.

В августе правительство утвердило создание Национальной антидопинговой лаборатории МГУ.

Сообщалось, что специалисты смогут проводить независимый анализ проб и образцов биологических материалов для допинг-контроля, а также проводить исследования для борьбы с нарушениями в спорте.

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