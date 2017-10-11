Лабораторный корпус появится на территории МГУ на месте столовой
Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции столовой на территории МГУ им. М. Ломоносова, которую перестроят в лабораторный корпус.
Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции столовой на территории МГУ им. М. Ломоносова, которую перестроят в лабораторный корпус.
В новом здании оборудуют специальные помещения хранения положительных проб, установки по обеззараживанию отходов и помещения для приема и временного хранения необеззараженных отходов, а также комнаты для хранения документации.
На втором этаже обустроят лекционный класс на 50 мест, помещения хранения реактивов и комнаты инженеров. На третьем и четвертом этажах появятся помещения аналитической лаборатории и блок помещений хранения результатов, проб, реактивов и расходных материалов.
Сообщалось, что специалисты смогут проводить независимый анализ проб и образцов биологических материалов для