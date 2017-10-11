Лабораторный корпус появится на территории МГУ на месте столовой

В новом здании оборудуют специальные помещения хранения положительных проб, установки по обеззараживанию отходов и помещения для приема и временного хранения необеззараженных отходов, а также комнаты для хранения документации.

На втором этаже обустроят лекционный класс на 50 мест, помещения хранения реактивов и комнаты инженеров. На третьем и четвертом этажах появятся помещения аналитической лаборатории и блок помещений хранения результатов, проб, реактивов и расходных материалов.

В августе правительство утвердило создание Национальной антидопинговой лаборатории МГУ.