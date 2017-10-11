Плакаты, напоминающие пассажирам о вежливости, появились в метро

«Во всех поездах метро начали развешивать таблички с напоминаниями, как вести себя в вагоне и быть вежливым по отношению к другим пассажирам. Наклейки размером 200 на 150 миллиметров появятся во всех поездах до конца октября текущего года. Всего развесят почти 5,5 тысячи плакатов», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

В вагонах появятся три вида плакатов. На первом пассажиров попросят снимать рюкзаки, а также держать сумки и портфели перед собой во время движения поезда. На втором написано, что в метро нельзя использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) и громко включать музыку.

На третьем плакате указано, что по станциям и подуличным переходам нельзя передвигаться на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других транспортных средствах, так как они подвергают опасности как самого катающегося человека, так и других людей. Ограничения не распространяются на передвижение по территории метрополитена на инвалидных колясках.

В каждом вагоне уже есть наклейки с правилами пользования столичной подземкой. Это свод обязательных требований. Например, в правилах указано, что в метро нельзя перемещаться по неработающему эскалатору, спускаться на пути следования поездов или удерживать двери состава. Полный перечень правил пользования можно найти на сайте Московского метрополитена.