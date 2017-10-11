Плакаты, напоминающие пассажирам о вежливости, появились в метро

«Во всех поездах метро начали развешивать таблички с напоминаниями, как вести себя в вагоне и быть вежливым по отношению к другим пассажирам. Наклейки размером 200 на 150 миллиметров появятся во всех поездах до конца октября текущего года. Всего развесят почти 5,5 тысячи плакатов», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
В вагонах появятся три вида плакатов. На первом пассажиров попросят снимать рюкзаки, а также держать сумки и портфели перед собой во время движения поезда. На втором написано, что в метро нельзя использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) и громко включать музыку.
На третьем плакате указано, что по станциям и подуличным переходам нельзя передвигаться на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других транспортных средствах, так как они подвергают опасности как самого катающегося человека, так и других людей. Ограничения не распространяются на передвижение по территории метрополитена на инвалидных колясках.
В каждом вагоне уже есть наклейки с правилами пользования столичной подземкой. Это свод обязательных требований. Например, в правилах указано, что в метро нельзя перемещаться по неработающему эскалатору, спускаться на пути следования поездов или удерживать двери состава. Полный перечень правил пользования можно найти на сайте Московского метрополитена.
Кроме того, на станциях Московского центрального кольца появилось более 60 плакатов, на которых указано время отправления первых и последних поездов от конкретной станции по часовой и против часовой стрелки. Также там обозначены станции, где ночью прекращается движение. Первые «Ласточки» в будние и выходные дни начинают ходить в разное время, поэтому на плакатах часы отправления отмечены двумя цветами: черным — в будние дни и красным — в выходные и праздники.