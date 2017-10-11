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14:38 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

12 октября в Казани прогнозируется туман

В ночные часы температура воздуха в городе опустится до нуля градусов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 11 октября). 12 октября в Казани синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков. Ночью и утром в Татарстане и его столице ожидается туман.

Кроме того, в ночные часы 12 октября в Казани будет юго-западный ветер до 4−9 м/с. Температура воздуха составит 2−4 градуса выше нуля. Днем сила ветра не изменится, а его направление станет южным. Воздух прогреется до 9−11 градусов тепла.

В целом по Татарстану также прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов выше нуля. Днем 12 октября температура воздуха составит 8−13 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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