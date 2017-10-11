12 октября в Казани прогнозируется туман
В ночные часы температура воздуха в городе опустится до нуля градусов.
В ночные часы температура воздуха в городе опустится до нуля градусов.
(Город Казань KZN.RU, 11 октября). 12 октября в Казани синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков. Ночью и утром в Татарстане и его столице ожидается туман.
Кроме того, в ночные часы 12 октября в Казани будет
В целом по Татарстану также прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер