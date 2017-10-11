12 октября в Казани прогнозируется туман

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 11 октября). 12 октября в Казани синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков. Ночью и утром в Татарстане и его столице ожидается туман.

Кроме того, в ночные часы 12 октября в Казани будет юго-западный ветер до 4−9 м/с. Температура воздуха составит 2−4 градуса выше нуля. Днем сила ветра не изменится, а его направление станет южным. Воздух прогреется до 9−11 градусов тепла.