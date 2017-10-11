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15:48 (мск), источник: ЮГА.ру

Умерла директор краснодарского модельного агентства Art Models Инна Гончарова

Руководитель модельного агентства Art Models Инна Гончарова скончалась на 49-м году жизни.

Инна Гончарова ушла из жизни после тяжелой болезни. Она была директором старейшего в Краснодаре модельного агентства Art Models с момента его основания в 2000 году. Манекенщицы, которые работали с Гончаровой, отзываются о ней, как о честном и добром человеке, готовом поддержать в трудную минуту.

Агентство Art Models является региональным представителем национального конкурса красоты «Мисс Россия» в Краснодарском крае. Портал Южного региона Юга.ру был партнером агентства по конкурсу в течение первых десяти лет его проведения.

Редакция Юга.ру соболезнует родственникам и друзьям Инны Гончаровой.

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