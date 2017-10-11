Умерла директор краснодарского модельного агентства Art Models Инна Гончарова

Инна Гончарова ушла из жизни после тяжелой болезни. Она была директором старейшего в Краснодаре модельного агентства Art Models с момента его основания в 2000 году. Манекенщицы, которые работали с Гончаровой, отзываются о ней, как о честном и добром человеке, готовом поддержать в трудную минуту.