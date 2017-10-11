Умерла директор краснодарского модельного агентства Art Models Инна Гончарова
Руководитель модельного агентства Art Models Инна Гончарова скончалась на 49-м году жизни.
Руководитель модельного агентства Art Models Инна Гончарова скончалась на 49-м году жизни.
Инна Гончарова ушла из жизни после тяжелой болезни. Она была директором старейшего в Краснодаре модельного агентства Art Models с момента его основания в 2000 году. Манекенщицы, которые работали с Гончаровой, отзываются о ней, как о честном и добром человеке, готовом поддержать в трудную минуту.
Агентство Art Models является региональным представителем национального конкурса красоты «Мисс Россия» в Краснодарском крае. Портал Южного региона Юга.ру был партнером агентства по конкурсу в течение первых десяти лет его проведения.
Редакция Юга.ру соболезнует родственникам и друзьям Инны Гончаровой.