В Сочи на время фестиваля молодежи изменят расписание «Ласточек»

«Частичные изменения в графике движения пригородных поездов будут действовать с 14 по 22 октября», — сообщили в пресс-службе СКЖД.

Будут сокращены маршруты следования нескольких поездов. Для составов из Туапсе и Горячего Ключа конечной станет станция Сочи вместо прежнего пункта назначения — Имеретинский курорт.