В Сочи на время фестиваля молодежи изменят расписание «Ласточек»
Сочинские электропоезда «Ласточки» изменят расписание в дни проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Сочинские электропоезда «Ласточки» изменят расписание в дни проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
«Частичные изменения в графике движения пригородных поездов будут действовать с 14 по 22 октября», — сообщили в
Будут сокращены маршруты следования нескольких поездов. Для составов из Туапсе и Горячего Ключа конечной станет станция Сочи вместо прежнего пункта назначения — Имеретинский курорт.
Одновременно введут дополнительные «Ласточки» на маршрутах Сочи — Аэропорт «Сочи», Сочи — Имеретинский курорт и в обратном направлении.
Как сообщали Юга.ру, фестиваль молодежи состоится в Сочи с 14 по 22 октября и соберет более 50 тыс. гостей из 92 стран. Ожидается, что во время поведения мероприятия увеличится нагрузка на