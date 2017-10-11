Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Украины отреагировал на невыход сборной на ЧМ в Росси
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
«Прокол»: СМИ о сообщении про смерть Хворостовского
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Контракт Турции и РФ по С-400: СМИ о ситуации
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
СМИ: Больной онкологией Задорнов рассказал поклонникам о здоровье
"Клавуся": Пугачева опубликовала снимок внучки
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
16:50 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи на время фестиваля молодежи изменят расписание «Ласточек»

Сочинские электропоезда «Ласточки» изменят расписание в дни проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Источник: ЮГА.ру

«Частичные изменения в графике движения пригородных поездов будут действовать с 14 по 22 октября», — сообщили в пресс-службе СКЖД.

Будут сокращены маршруты следования нескольких поездов. Для составов из Туапсе и Горячего Ключа конечной станет станция Сочи вместо прежнего пункта назначения — Имеретинский курорт.

Одновременно введут дополнительные «Ласточки» на маршрутах Сочи — Аэропорт «Сочи», Сочи — Имеретинский курорт и в обратном направлении.

Как сообщали Юга.ру, фестиваль молодежи состоится в Сочи с 14 по 22 октября и соберет более 50 тыс. гостей из 92 стран. Ожидается, что во время поведения мероприятия увеличится нагрузка на российско-абхазской границе на посту «Адлер». В городе временно изменят схему движения транспорта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Владимир Путин и его зоопарк
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Испания готова приостановить самоуправление Каталонии
Команда вышла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола
Президент Филиппин рассказал о «тайном» подарке от России
Можно ли определить IQ нынешнего президента США?
Обвиняемый в мошенничестве «бог Кузя» стал жертвой афериста
Спорт
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018 По итогам групповых турниров лучшие футболисты планеты все-таки приедут на чемпионат мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь