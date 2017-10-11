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15:26 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдову почтой отправили клад

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Из Франции и Германии в Кишинев почтой отправили две крайне ценных посылки, а в таможенных декларациях отправители указали совершенно другие объекты.

Источник: Sputnik.md

Как рассказали в Таможенной службе, в первом случае кишиневцу послали девять монет, датированных 1855−1870 годами с надписью «Napoleon III Empereur». В документах же отправитель назвал их «металлическими дисками».

Во втором случае жителю молдавской столицы из Франции направили посылку со штыком 1917 года, а в декларации указали, что внутри находится нож.

О стоимости найденных вещей не сообщается, но сейчас их изъяли для проведения экспертизы. Расследование продолжается.

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