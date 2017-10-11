В Молдову почтой отправили клад

Источник: Sputnik.md

Как рассказали в Таможенной службе, в первом случае кишиневцу послали девять монет, датированных 1855−1870 годами с надписью «Napoleon III Empereur». В документах же отправитель назвал их «металлическими дисками».

Во втором случае жителю молдавской столицы из Франции направили посылку со штыком 1917 года, а в декларации указали, что внутри находится нож.