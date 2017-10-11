Архитектор «Зарядья» Чарльз Ренфро: посетители должны «потеряться» в парке
Американский проектировщик парка в интервью ТАСС рассказал о том, как «Зарядье» вписывается в исторический контекст Москвы.
Американский проектировщик парка в интервью ТАСС рассказал о том, как «Зарядье» вписывается в исторический контекст Москвы.
С момента открытия парка «Зарядье» в Москве прошло чуть больше месяца. За это время зеленая территория, выросшая вокруг Кремля, уже стала центром притяжения не только туристов и самих москвичей, но и поводом для противоречивых отзывов.
О березовом островке, брусчатке с Красной площади, а также музыке, мешающей посетителям, ТАСС поговорил с американским проектировщиком «Зарядья» Чарльзом Ренфро, который посетил столицу в преддверии открытия Московской недели дизайна.
— Создание парка
— Многие архитекторы используют контраст в архитектуре, обыгрывая исторические детали современными технологиями. Моей же целью было создание естественного натурального парка в симбиозе с такими историческими центрами, как Красная площадь и Собор Василия Блаженного. И мы тщательно изучали территорию в центре Москвы до того, как приступить к реализации проекта парка «Зарядье». Думаю, его территория должна войти в систему величайших парков планеты.
— Ас архитектуры Ричард Мейер всегда работал с белым цветом. Белый, по его словам, собирает «все цвета радуги». Почему главные здания «Зарядья» выполнены в светлых тонах?
— Здесь я с вами не соглашусь.
Мы думали о пешеходной дорожке, ведущей от Красной площади к «Зарядью», стирающей границы между ними. Если посмотреть на парк с гостиницы «Балчуг Кемпински», можно увидеть, как кремлевские башни переходят в холмистые впадины. И это радует глаз.
— Воспримут ли горожане «Зарядье», как новый символ всей России? Ведь наши соотечественники,
— Нужно понимать, что это необычный ландшафтный проект. Его смысл я вижу в том, что он приносит посетителям радость. Люди, которые приходят сюда, улыбаются, чувствуют себя счастливыми. А разве счастье или стремление к нему не может быть символом всей страны?
— В 2013 году, выступая с лекцией в институте Стрелка (тогда вы только участвовали в конкурсе на создание парка — прим. ТАСС) вы говорили: «чтобы создать необычный парк нужно сделать
— Может быть, чтобы построить
Но самым большим сюрпризом стала березовая площадь. «Зарядье» — совершенно необычный парк, начиная от дизайна и заканчивая технологиями, которые использовались при его проектировке и строительстве.
— Рассказывая четыре года назад о парке «Хай-Лайн», вы говорили, что сознательно не хотели превращать его в место для развлечений, наполнять
— «Зарядье» — многофункциональная история. Здесь посетители могут найти и развлечения, и побыть наедине с собой — «потеряться» внутри парка. Для этого мы и придумали островки, покрытые травой и деревьями. Единственное, что, на мой взгляд, мешает посетителям, это музыка, от которой не спрятаться на всей территории. Она отвлекает и совсем не к месту.
— Мопассан говорил, что лучший вид на Эйфелеву башню открывается с самой башни — хотя бы там ее не видно. Как вы думаете, не начнут ли так же говорить о Парящем мосте?
— Вы знаете, а считаю, что это замечательный мост. В его основе — консольные технологии, которые в будущем будут очень популярны. Значит, можно говорить, что это мост будущего. А потом, кто сегодня не любит Эйфелеву башню и не мечтает увидеть ее? Может, потом также будут говорить и про этот мост?
— Если бы вас попросили в трех словах описать концепцию парка, что бы вы сказали?
— Я обойдусь всего лишь двумя: естественный урбанизм. Здесь соседствуют природная и застроенная среда. Вместе они создают новый тип общественного пространства.
— Какие из реализованных за последние 10 лет в Москве проектов вы могли бы отметить как архитектор?
— Я слежу за своими коллегами в Москве. И мне очень симпатизируют все спроектированные ими набережные, здание Музея современного искусства «Гараж», «Сколково», институт «Стрелка», а также Еврейский музей и центр толерантности.
— Представьте, что вы проснулись через 200 лет и оказались в Москве. Как бы вы ее описали? А каким через 200 лет будет Манхэттен?
— Я бы очень хотел, чтобы эти города вообще существовали, сохранились хотя бы через 100 лет. Мир меняется очень быстро, архитекторы не успевают закончить объект, как его тут же нужно модернизировать. Поэтому, думаю, что Москва и Манхэттен станут фантастическими центрами мира.
— Планируете ли вы еще
— Пока предложений не было. Но я планирую и надеюсь, что еще буду работать в Москве.
Беседовала Оксана Полякова.