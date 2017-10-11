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15:16 (мск), источник: dostup1.ru

Режим «черного» неба продлили на сутки; в Челябинске уровень опасности повышен до второго

В общественную экологическую приемную за сутки поступило около 200 жалоб от южноуральцев на невыносимую вонь.

Источник: dostup1.ru

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) сохранятся в шести южноуральских городах до вечера 12 октября, в Челябинске уровень экологической тревоги повышен — жители области массово жалуются на запах гари и фекалий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные регионального МЧС и областную экологическую приемную.

По информации Челябинского Гидрометцентра, на территории Магнитогорска, Троицка, Карабаша, Сатки и Коркино с 19 часов 11 октября до 19 часов 12-го сохранятся НМУ первой степени опасности. Наблюдается ветер неблагоприятного направления — юго-восточный слабый, он не справляется с выбросами и выхлопами в приземном слое атмосферы, ночью — инверсия.

В Челябинске степень опасности повышена до второй, пока также до вечера четверга.

В областную экологическую приемную продолжает поступать поток обращений с жалобами на затрудненное дыхание, присутствие в воздухе запаха химии, гари и сильной задымленности.

«Зафиксировано 187 обращений. Жители Металлургического и Тракторозаводского районов Челябинска жалуются на сильный химический запах в воздухе. В Центральном и Калининском районах жалуются на фекальный запах. Сегодня зафиксированы обращения из Октябрьского района, поселков Новосинеглазово и Роза на сильную задымленность и запах гари со стороны Коркинского разреза. Часть активистов отправилась в рейды по городу, уже выявлено пять объектов в разных районах, которые нарушают режим НМУ и загрязняют атмосферу», — сообщил директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Скорее всего, предупреждение по смогу будет продлено до конца недели. По прогнозу синоптиков, ветер неблагоприятного направления (юго-восточный) сохранится в регионе как минимум до пятницы, 13 октября. С утра 11 октября челябинцы делятся впечатлениями о смоге в соцсетях. Они сравнивают запах в воздухе с «ароматом» грязного кошачьего лотка.

Добавим, в период действия предупреждения о НМУ промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС советует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

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