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15:21 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске на автопарковке поставили киоски: идет бойкая торговля курицами, мясом и тортами

В Челябинске на автопарковке поставили киоски: идет бойкая торговля курицами, мясом и тортами. Место, предназначенное для машин, ушлые предприниматели даже обнесли забором.

Самовольный захват так называемого парковочного «кармана» произошел на улице Воровского неподалеку от перекрестка с улицей Доватора. К тому, что киоски расположены на тротуаре, предназначенном только для пешеходов, местные жители давно привыкли. Бойкая торговля китайским ширпотребом здесь идет уже не первый месяц. Горожане к своим домам пробираются, что называется, «козьими» тропами.

Но не так давно владельцы рынка «оттяпали» и место у автомобилистов. И огородили забором.

«Это парковочный карман. Специально для машин сделан, чтобы мы не оставляли авто на проезжей части. Движение по Воровского, особенно в час пик, очень плотное. А сейчас припарковаться негде. Вот посмотрите, на той части дороги такой же парковочный “карман”. Никто там киоски не ставит», — возмущается автомобилист Евгений Власов.

На противоположной стороне дороги, действительно, все, как требует закон. Машины аккуратными рядами стоят в парковочном «кармане». На этой же стороне — стихийный рынок. На месте автомашин — киоск с фруктами, курицами, мясом, рыбой, тортами и бакалеей. Причем, на некоторых из них не указано, что за фирма поставила свой киоск на парковочном месте. Ни названия, ни ИНН, ни фамилии предпринимателя. Кстати, аренда парковочного места под киоск не такая уж и дешевая.

«Мы платим 26 тысяч в месяц. У соседей киоск намного меньше нашего, так они вроде около 12 тысяч», — рассказала одна из продавщиц.

В небольшой синей будке, больше похожей на биотуалет, размещается администрация арендаторов этой территории рынка. Только появляются ее представители исключительно по утрам. Да и то на пару часов. Зато на самом видном месте красуется телефон администратора Олега. Чтобы поставить свой киоск на парковке для машин, а это пока еще единственное свободное место, ему достаточно предоставить фотографию ларька. Проблем, говорит, ни с законом, ни с администрацией города не будет. С парковочного места никто ларек не демонтирует.

«Сначала фотография нужна киоска. И там будем разговаривать. Если мы киоск поставим, никаких претензий не будет. Претензии могут быть только к рынку, как они могут быть к вам лично. Охрана есть на рынке. Может ваш киоск и нельзя будет здесь поставить. Наш рынок будет работать. Его никто не закроет. Документы подписаны главой администрации. У нас все чисто и прозрачно. Это муниципальный рынок, он принадлежит администрации города и называется «Привокзальная площадь», — говорит администратор рынка Олег.

Впрочем, подобное уже никого не удивляет. Месяц назад киоск с фастфудом поставили на парковке для инвалидов возле челябинского ТРК. Павильон появился напротив главного входа в «Родник». Фотографии в соцсеть «ВКонтакте» выложил возмущенный горожанин.

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«Челябинск настолько суров, что на местах для инвалидов тут паркуют киоски», — написал мужчина.

Его негодование разделили и другие пользователи. Некоторые предлагают вызвать сотрудников ГИБДД и эвакуировать нестационарный объект, кто-то собирается обратиться в прокуратуру. Один из комментаторов пошутил, что киоск с шаурмой велел убрать и спрятать с гостевого маршрута мэр Евгений Тефтелев.

Надеемся, что на наш вопрос, почему торговые киоски на улице Воровского занимают территорию автопарковки, обратят внимание в администрации города Челябинска и мы получим комментарий по этому поводу.

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В Челябинске на автопарковке поставили киоски: идет бойкая торговля курицами, мясом и тортами
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