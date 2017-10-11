12 октября в части домов Ново-Савиновского района Казани не будет воды

С 9.00 12 октября до 6.00 13 октября воды не будет по адресам:

пр. Ф. Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, б, 89, 91, 91а, б, 93, 95, 97, 97а, в, 97/2, 99, 101, 103, 105, 105а, 107, 107а, 109, 109а, 111 (шк. № 170), 111 к.1, ул. Маршала Чуйкова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, б, в, 31, 31а, 33, 33а (д/с № 388), 35, 35а, б, 35 к.1, 35а к.1, 37, 39, 39а, б, в, г, д, е, ул. Мусина, 68, 68а, б, в, 70, 72, 74, 74а (д/с № 384), 76, 78, 80, ул. Ключищенская (четные номера домов).